Cody Garbrandt absent de l’UFC lors du co-événement ESPN 8 avec Raphael Assuncao

L’UFC à venir sur la carte ESPN 8 à Columbus, Ohio vient de prendre un coup majeur alors que l’ancien champion des poids coq Cody Garbrandt a été contraint de quitter son combat avec Raphael Assuncao.

Selon des sources parlant à MMA Fighting jeudi, Garbrandt a été hospitalisé cette semaine en raison de problèmes rénaux lors de son camp d’entraînement dans le New Jersey. Le natif de l’Ohio prévoit maintenant de se rendre dans son pays d’origine pour voir un spécialiste, mais ses problèmes médicaux l’empêcheront de participer à la compétition le 28 mars. ESPN a d’abord rapporté la nouvelle.

Le combat était censé servir de retour à la maison pour Garbrandt, qui n’a pas participé à l’Ohio depuis avant de rejoindre la liste de l’UFC.

L’ancien champion est hors-jeu depuis mars dernier lorsqu’il a subi sa troisième défaite consécutive lors d’un combat contre Pedro Munhoz.

Il avait récemment déménagé des camps d’entraînement pour commencer à travailler sous les entraîneurs en chef Mark Henry et Ricardo Almeida dans le New Jersey, qui est la même équipe composée d’anciens champions de l’UFC Frankie Edgar et Ricardo Almeida.

À l’heure actuelle, l’UFC n’a pas pris de décision officielle concernant le changement de la carte, qui est déjà afflué en raison d’une prochaine ordonnance du gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, qui pourrait interdire aux spectateurs d’assister au spectacle à Columbus en raison de la propagation du coronavirus.

L’UFC sur ESPN 8 sera à l’affiche d’une confrontation entre les poids lourds Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik.