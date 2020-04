Cody Garbrandt annonce son projet de passer au poids mouche, répond Henry Cejudo

L’ancien champion des poids coq de l’UFC, Cody Garbrandt, prévoit de passer au poids mouche et a déjà reçu un avertissement de Henry Cejudo.

Dans une interview accordée à ESPN, ‘No Love’ a annoncé ses plans futurs, qui incluront une baisse de 125 livres pour «sauver la division des mouches».

“Premièrement, nous nous concentrons sur Raphael, et c’est toujours le combat à faire et le combat suivant”, a expliqué Cody Garbrandt. “Ensuite, descendez et sauvez vraiment la division des mouches.”

Garbrandt a remporté le titre très convoité des poids coq à l’UFC 207 en surclassant le champion d’alors Dominick Cruz sur la voie d’une victoire à l’unanimité. Cette victoire a amélioré le record de Cody à un score parfait de 11-0 et de nombreux fans et analystes prévoyaient un long règne en tant que champion de «No Love».

Mais cela ne s’est pas avéré être le cas. Au lieu de cela, Cody Garbrandt n’a pas réussi à défendre son titre, ceci après avoir été détrôné par l’amer rival TJ Dillashaw à l’UFC 217 via KO.

TJ et Cody se retrouveraient dans un match revanche immédiat à l’UFC 227, mais malheureusement pour «No Love», il a de nouveau été victime des mains et des pieds de «Killashaw».

Dans son effort le plus récent à l’UFC 235, Cody Garbrandt a subi sa troisième défaite par élimination directe face au combattant pérenne des poids coq Pedro Munhoz.

Après avoir pris vent des intentions de Garbrandt, Henry Cejudo, qui a récemment été déchu de son titre de masselotte en raison de son inactivité, a envoyé à Cody l’avertissement suivant qu’un passage à la masselotte ne sauvera pas sa carrière.

Je possède aussi cette catégorie de poids! No where to hide @Cody_Nolove #bendtheknee https://t.co/QDaiNCzxgQ

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 5 avril 2020

Cody Garbrandt devait affronter Raphael Assuncao lors de l’événement co-principal de l’UFC sur ESPN 8 le mois dernier, mais a été contraint de se retirer du concours en raison de problèmes rénaux.

