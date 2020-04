Cody Garbrandt contre. Raphael Assunção ajouté au 6 juin

Cody Garbrandt

L’arrivée de Cody Garbradnt les Pesos Moscas devront attendre.

Selon un rapport de MMA Fighting, l’ancien champion de 135 livres reportera sa décision de laisser tomber la division pour faire face Raphael Assunção sur une carte que l’UFC est prévue pour le 6 juin.

Avec Dana White promet que “Fight Island” sera prêt à accueillir des combats internationaux à partir de juinCela semble être une destination probable pour ce match initialement prévu pour mars.

Avec trois défaites consécutives par TKO, Garbrandt est au pire moment de sa carrière professionnelle. Le membre de Team Alpha Male vient d’être mis KO par Pedro Munhoz dans le combat qui a ouvert la carte principale de UFC 235 en juillet 2019.

Assunção, numéro cinq du classement, est également sur une séquence de défaites. Le Brésilien de 37 ans en a perdu deux de suite et se prononce à l’unanimité contre Cory Sandhagen dans le UFC 241.

Garbrandt et Asunção allaient à l’origine se battre dans le UFC Fight Night Columbus, mais des problèmes de problèmes rénaux chez No Love l’ont obligé à quitter le concours. L’événement a finalement été reporté indéfiniment quelques jours plus tard en raison de la propagation du coronavirus.