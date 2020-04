Cody Garbrandt contre Raphael Assuncao reporté à l’UFC le 6 juin

L’ancien champion de l’UFC, Cody Garbrandt, fera son dernier arrêt des poids coq contre Raphael Assuncao en juin.

Après l’échec de leur match initialement prévu lors de l’annulation de l’UFC Columbus en mars, Garbrandt (11-3 MMA, 6-3 UFC) et Assuncao (27-7 MMA, 11-3 UFC) le relanceront sur une carte UFC sans nom sur 6 juin. L’emplacement est encore inconnu.

MMA Junkie a vérifié la nouvelle auprès d’une personne proche de la situation à la suite d’un premier rapport de MMAFighting.com. La personne demande l’anonymat car l’UFC n’a pas encore fait d’annonce officielle.

Lorsque Garbrandt entrera dans la cage, cela fera plus d’un an depuis sa précédente sortie. Après avoir perdu des combats consécutifs contre son rival et ancien coéquipier T.J. Dillashaw, Garbrandt a affronté Pedro Munhoz à l’UFC 235 en mars.

Bien qu’il ait connu un certain succès au début, Garbrandt a admis plus tard que son style de combat trop zélé s’est révélé une fois de plus sa perte. Chargeant agressivement à Munhoz, Garbrandt a été rattrapé et a terminé avec des coups de poing lors de la ronde 1.

Quant à Assuncao, le Brésilien de 37 ans vient de subir des pertes consécutives pour la première fois depuis 2010. Sa dernière défaite est survenue à l’UFC 241 en août, quand il a abandonné une décision en trois rounds face à un concurrent en devenir. Cory Sandhagen.

.