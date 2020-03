Cody Garbrandt hospitalisé en raison de problèmes rénaux, absent de l’UFC sur ESPN 8 Bout

Cody Garbrandt est sorti de son prochain combat avec Raphael Assuncao à l’UFC sur ESPN 8 après avoir été hospitalisé. ESPN a confirmé que l’hospitalisation de Garbrandt, qui est pour des problèmes rénaux, le garderait hors du spectacle du 28 mars et qu’il reviendrait à Cleveland pour voir un spécialiste.

“Honnêtement, je ne sais pas ce que c’est”, a déclaré Garbrandt au point de vente. «Il y a un mois, j’avais une cellulite au tibia. Je suis allée à l’hôpital et j’ai obtenu cette autorisation avec des antibiotiques. J’ai repris l’entraînement, mais vendredi dernier, les ganglions lymphatiques de l’aine étaient enflammés et je ne me sentais pas bien. Je pensais que c’était juste à cause d’une formation difficile. Samedi, j’ai eu des symptômes pseudo-grippaux. Les ganglions lymphatiques étaient tellement enflammés que je ne pouvais pas marcher. J’ai emmené un Uber à l’hôpital et j’ai fait un tas de tests sur mon sang, mes reins, mon scanner. Le médecin m’a renvoyé chez moi et 20 minutes plus tard, je me suis senti encore pire et j’ai commencé à pisser du sang. »

L’émission est actuellement prévue à Colombus, Ohio, bien que son statut soit – comme la plupart des événements – dans l’air en raison de la pandémie de coronavirus. Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a annoncé mercredi une ordonnance interdisant les rassemblements de masse dans l’État.