Cody Garbrandt hospitalisé, hors du combat de Raphael Assuncao

L’ancien champion des poids coq UFC Cody Garbrandt devra attendre pour monter son retour.

Jeudi, la publication brésilienne agfight.com a annoncé que Garbrandt avait été hospitalisé pour des problèmes rénaux et forcé de quitter son affrontement à l’UFC Columbus avec Raphael Assuncao.

Peu de temps après l’annonce de cette nouvelle, ESPN a parlé à Garbrandt de cette situation.

“Honnêtement, je ne sais pas ce que c’est”, a déclaré Garbrandt. «Il y a un mois, j’avais une cellulite au tibia. Je suis allée à l’hôpital et j’ai obtenu cette autorisation avec des antibiotiques. J’ai repris l’entraînement, mais vendredi dernier, les ganglions lymphatiques de l’aine étaient enflammés et je ne me sentais pas bien. Je pensais que c’était juste à cause d’une formation difficile.

«Samedi, j’ai eu des symptômes pseudo-grippaux. Les ganglions lymphatiques étaient tellement enflammés que je ne pouvais pas marcher. J’ai emmené un Uber à l’hôpital et j’ai fait un tas de tests sur mon sang, mes reins, mon scanner. Le médecin m’a renvoyé chez moi et 20 minutes plus tard, je me suis senti encore pire et j’ai commencé à pisser du sang. »

Garbrandt, qui a commencé sa carrière avec une impressionnante série invaincue, a perdu ses trois derniers combats. Tout d’abord, il a été éliminé par TJ Dillashaw, qui a marqué la fin de son règne en titre. Il a ensuite été éliminé par Dillashaw pour la deuxième fois, ne réussissant pas à récupérer la ceinture avant de subir une troisième défaite par élimination directe lors d’un échange de tirs avec Pedro Munhoz.

Sans surprise, l’ancien champion était ravi de tenter de se remettre sur la bonne voie contre Assuncao – en particulier dans son État d’origine de l’Ohio – et est déçu par cette tournure du destin.

“Ce fut un combat si important pour moi, non seulement en combattant dans mon pays d’origine, mais en commençant mon retour”, a déclaré Garbrandt. “Je dois me concentrer sur ma santé en ce moment, mais je n’exclue pas un revirement rapide. J’essaierai de revenir aussi vite que possible. “

Pour le moment, il n’est pas clair si un adversaire de remplacement sera recherché pour Assuncao.

Qui voulez-vous voir Cody Garbrandt se battre ensuite?

