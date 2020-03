Cody Garbrandt hospitalisé, retiré de l’UFC Columbus à la suite de «problèmes rénaux»

L’ancien champion des poids coqs de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Cody Garbrandt, a été retiré de son combat contre Raphael Assuncao, prévu le samedi 28 mars 2020 à l’intérieur de la Nationwide Arena de Columbus, Ohio, en raison de «problèmes rénaux».

Assez mauvais pour atterrir “No Love” à l’hôpital après avoir “pissé du sang”.

“Honnêtement, je ne sais pas ce que c’est”, a déclaré Garbrandt à ESPN. «Il y a un mois, j’avais une cellulite au tibia. Je suis allée à l’hôpital et j’ai obtenu cette autorisation avec des antibiotiques. J’ai repris l’entraînement, mais vendredi dernier, les ganglions lymphatiques de l’aine étaient enflammés et je ne me sentais pas bien. Je pensais que c’était simplement dû à une formation difficile. »

«Samedi, j’ai eu des symptômes pseudo-grippaux. Les ganglions lymphatiques étaient tellement enflammés que je ne pouvais pas marcher », a poursuivi Garbrandt. «J’ai emmené un Uber à l’hôpital et j’ai fait un tas de tests sur mon sang, mes reins, mon scanner. Le médecin m’a renvoyé chez moi et 20 minutes plus tard, je me suis senti encore pire et j’ai commencé à pisser du sang. »

L’ex-champion est actuellement en route vers un spécialiste de Cleveland.

Garbrandt (11-3) a pris un départ parfait 11-0 à sa carrière professionnelle d’arts martiaux mixtes (MMA), qui comprenait une victoire au championnat contre Dominick Cruz à l’UFC 207. Depuis lors, “No Love” a abandonné trois combats consécutifs , le tout par élimination directe.

Un calendrier pour son retour à l’UFC n’a pas encore été établi.