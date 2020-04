Cody Garbrandt surprend avec ses projets d’avenir à l’UFC

Personne n’aurait dit en 2016 qu’en 2020 Cody Garbrandt Il allait être dans la situation dans laquelle il se trouve en ce moment: sur une séquence de trois défaites. Il y a quatre ans, “No Love” déchaînait à travers la division des poids coq, au point où il a battu Dominick Cruz pour en devenir le nouveau champion.

Mais il a perdu le titre lors de sa première défense et depuis, sa carrière s’est dégradée. Et si les pertes n’étaient pas suffisantes, il a récemment été blessé et ne pourra pas jouer son prochain combat programmé. Nous allons voir ce qui rêve avec lui maintenant. Mais auparavant, l’ancien monarque a surpris en confirmant ESPN Quoi envie de perdre du poids.

“Je vais d’abord jouer mon nouveau combat de poids coq, puis Je vais descendre au poids mouche pour sauver la division“

Compte tenu de cette déclaration, Henry Cejudo a répondu comme ceci:

“Cette division est aussi la mienne! Vous n’avez nulle part où vous cacher. “

Il ne fait aucun doute que Cody Garbrandt a perdu tout son élan ainsi que la popularité qu’il avait après ses trois défaites consécutives. Cependant, serait un excellent ajout à la division poids mouche car il a toujours un certain nom dans l’entreprise. De plus, il est encore jeune et pourrait retrouver ses meilleurs temps.