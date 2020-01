Cody Stamann contre Raoni Barcelos ciblés pour l’UFC Columbus

Raoni Barcelos affrontera son premier adversaire de premier rang dans la cage à huit faces de l’UFC lors de la prochaine carte Fight Night à Columbus, affrontant Cody Stamann le 28 mars, ont déclaré plusieurs sources au MMA Fighting à la suite d’un rapport de Combate.

Stamann (18-2-1), classé n ° 11 dans la division des poids coq UFC, s’est récemment battu pour un tirage majoritaire avec Song Yadong en décembre. “Spartan” a été victorieux dans quatre de ses cinq premières apparitions dans l’Octogone, y compris des victoires sur Tom Duquesnoy et Bryan Caraway.

Barcelos (15-1), quant à lui, mène une séquence de huit victoires consécutives qui comprend la victoire et la défense du titre poids plume RFA et quatre victoires à l’UFC, couronnées par une décision sur Said Nurmagomedov.

L’UFC Columbus présentera une épreuve de force entre Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik dans l’attraction vedette. L’ancien champion de 135 livres Cody Garbrandt rencontre Raphael Assuncao dans le co-événement principal.