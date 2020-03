Colby Covington a été humilié par Kamaru Usman, dit Joanna Jedrzejczyk

Image: @ColbyCovMMA sur Twitter

Colby Covington avait besoin d’une vérification de la réalité et Kamaru Usman a pu l’humilier, a déclaré sa coéquipière de Covington à la Top Team américaine Joanna Jedrzejczyk.

Covington est l’un des combattants les plus effrontés de la liste de l’UFC et avant le combat contre Usman, il parlait constamment d’autres combattants, y compris ses coéquipiers, sur les réseaux sociaux et dans des interviews. Mais après qu’Usman ait fini Covington au cinquième tour par des frappes, nous n’avons pas eu le même Covington récemment car il semble être humilié.

Selon Jedrzejczyk dans une interview avec TMZ Sports, son coéquipier à ATT, Covington avait besoin de quelqu’un pour lui faire un test de réalité et c’est exactement ce qu’Usman a fait quand il l’a terminé dans l’événement principal de l’UFC 245.

«Usman déjà (lui a donné une réalité). Il l’a humilié », a déclaré Jedrzejczyk à propos de son coéquipier, qui, selon elle, a chanté un air différent au cours des derniers mois.

“Il va mieux maintenant”, a-t-elle dit à propos de Covington et de son attitude améliorée.

Avant l’UFC 245, Jedrzejczyk a déclaré aux médias qu’elle espérait que Covington perdrait. Même si les deux sont coéquipiers à ATT, Covington poursuivant des combattants tels que Jorge Masvidal et Dustin Poirier a vraiment bouleversé Jedrzejczyk. Elle a obtenu exactement ce qu’elle demandait quand Usman a terminé Covington au cinquième tour avec des grèves dans un combat épique.

Bien que Jedrzejczyk soit bouleversée à Covington, elle dit que les deux sont toujours des coéquipiers et, finalement, elle espère le meilleur pour lui malgré toute la claque dont il a parlé sur les autres combattants d’ATT. À la fin de la journée, ils font partie de la même équipe et doivent se soutenir mutuellement.

«Je lui souhaite tout le meilleur, tu sais? Il est mon coéquipier et je lui souhaite tout le meilleur possible », a déclaré Jedrzejczyk.

«Parfois, il devrait se comporter mieux. N’agis pas comme ça. “

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/5/2020.