Colby Covington affirme qu’il a failli se retirer du combat d’Usman avec une intoxication alimentaire

Image via @colbycovmma sur Instagram (photographe non répertorié)

De retour à l’UFC 245 en décembre, Colby Covington n’a pas réussi à arracher le titre des poids mi-moyens de l’UFC à Kamaru Usman, perdant par TKO au cinquième tour après quatre tours de compétition. Si l’on en croit Covington, cependant, il n’était pas à son meilleur le soir du combat – loin de là.

S’adressant à Christian Robertson sur le podcast It’s All About Who You Know, Covington a révélé qu’il faisait face à une grave crise d’intoxication alimentaire juste avant le combat – et il blâme les chefs de l’UFC.

“Je ne fais pas d’excuses”, a commencé Covington. «Je n’ai vraiment rien dit à personne, mais l’UFC me préparait des repas toute la semaine de combat, et j’ai fini par en avoir vraiment marre d’un de leurs repas. Je pense qu’ils n’ont pas très bien fait cuire le poulet, et j’ai eu une intoxication alimentaire deux nuits avant le combat. J’ai vomi comme 30 fois, littéralement comme 30 fois. »

Covington a continué, expliquant qu’il avait presque failli se retirer de son combat avec Usman, mais qu’il était convaincu de poursuivre le match par son manager Dan Lambert.

“J’ai dit à mon manager Dan Lambert” je vais devoir me retirer du combat, mec “”, a déclaré Covington. “Il est comme” non, vous ne pouvez pas retirer l’homme, vous êtes l’événement principal. Vous ne pouvez pas faire cela à l’UFC, il vous suffit de passer au travers. »

“J’ai fini par le faire, mais je ne me sentais pas à mon meilleur”, a ajouté Covington. “Ce genre de jeu a joué dans la décision de ne pas lutter [in the fight] parce que je ne me sentais pas fort.

«C’est comme si je me retenais un peu parce que je savais que je vomissais, mon foie et mes intestins étaient tous en désordre et je n’étais pas à pleine puissance. Donc, ce que j’essaie de dire, c’est que j’ai été à mon pire jour et que “Marty Fake Newsman” était à son meilleur jour et je l’ai encore battu. Vous pouvez donc imaginer ce qui va se passer dans le match revanche lorsque je serai à mon meilleur et qu’il sera à n’importe quel niveau.

“Ce sera un résultat complètement différent.”

Que pensez-vous de cette affirmation de Colby Covington?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/02/2020.