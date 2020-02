Colby Covington apportera des services secrets à ATT

HOUSTON – Colby Covington ne fait plus partie de l’American Top Team depuis sa défaite contre Kamaru Usman le 14 décembre, mais Jorge Masvidal dit qu’il ne se présentera pas seul quand il le fera.

Masvidal (35-13 MMA, 12-6 UFC) et Dustin Poirier, coéquipiers de Covington à ATT, ont eu des problèmes avec Covington depuis qu’il a commencé à les malmener, mais ils n’ont eu aucune confrontation sur place pour le moment.

Alors, que se passera-t-il lorsque Covington reviendra à la salle de sport et croisera son ancien meilleur ami Masvidal? «Gamebred» ne dit pas grand-chose car Covington aura probablement beaucoup de sécurité avec lui.

“Il sera avec les services secrets, et ils le promèneront et il criera (explétif) quand il sera à une distance de sécurité”, a déclaré Masvidal à MMA Junkie jeudi. “Si je m’ennuie, je vais crier (explétif) en retour, sachant que rien ne pourrait se produire parce qu’il est en sécurité, Secret Service. Il a comme quatre ou cinq mecs qui le conduisent à la salle de bain, alors peu importe. Il ne mange même pas aux endroits qu’il fréquentait souvent. Il a cessé d’aller dans tous ces endroits parce qu’il a entendu des rumeurs selon lesquelles j’allais là-bas. Ce gars est un lâche. “

Covington a échoué dans sa quête du titre des poids mi-moyens quand il a été arrêté avec seulement une minute dans sa bataille de l’UFC 245 avec le champion Usman. Ce fut une bataille de va-et-vient dans laquelle un juge a même mis Covington 3-1 avant le cinquième tour.

Bien qu’il ait été surnommé l’un des meilleurs combats de 2019, Masvidal n’a pas été trop impressionné par l’approche de l’un ou l’autre des combattants.

“Je connais Colby depuis un moment. C’est un type de verre », a déclaré Masvidal. “Il est le type de gars à l’entraînement (qui) se blesserait beaucoup. Il s’est souvent cassé les mains, il avait déjà eu des problèmes de combat, donc ça ne m’étonne pas qu’ils se soient cassé la mâchoire.

«Cela m’a surpris qu’aucun d’eux n’ait lutté, et cela m’a beaucoup dit qu’ils ne sont pas disposés à s’engager comme ça et à comprendre ce qui les a amenés là-bas. Ils ne le changeraient même pas. Ils ont décidé qu’ils étaient tous les deux jolis même sur les pieds et qu’ils ne prendraient pas ça pour eux parce qu’ils avaient trop de fierté, trop d’ego. “Peut-être que je suis bourré, peut-être que je suis fatigué.” Je ne sais pas, mais cela m’a montré beaucoup de faiblesse. “

Tous les signes indiquent que Masvidal est le prochain challenger d’Usman. Les deux ont déjà eu une altercation au cours de la semaine du Super Bowl, les préparant à un match de rancune très attendu.

Mais ce qui pourrait être un combat encore plus grand, c’est celui contre Covington, dans une confrontation entre amis et ennemis.

Cependant, Masvidal ne pense pas que les deux se rencontreront jamais à l’intérieur de la cage.

“Le gars (Covington) qui s’est cassé la mâchoire par le gars que je m’apprête à baptiser? Probablement pas parce qu’il gagnerait beaucoup d’argent », a déclaré Masvidal. “Je ne pense pas qu’il gagne plus de combats pour vous dire la vérité, mec.”

