Colby Covington attaque durement Jon Jones et Jorge Masvidal

Il ne manque pas de ceux qui donnent leur avis sur Les nouveaux problèmes personnels de Jon Jones. Le champion du monde des poids lourds de l’UFC est de retour sur toutes les lèvres, mais cette fois pour rien lié à sa carrière de combattant.

Le plus récent à donner son point de vue est Colby Covington, qui dans le passé était un colocataire de “Bones” à l’université. Parler à Radio de soumissionil a commenté:

«Avez-vous vu l’alcool que Jon Jones buvait avant la dernière arrestation? Recherchez la liqueur Jorge Masvidal sur le siège arrière de la voiture. Voilà à quel point un ami Jorge Masvidal est bon, il a donné de l’alcool à Jon Jones. Et regardez ce qui s’est passé. Ils l’ont arrêté et il ira en prison. »

Bien que “Chaos” n’excuse pas le monarque.

“Vous savez, mon meilleur ami, mon colocataire, Jon Jones, garder le monde normal pendant cette pandémie. Nous ne verrons jamais rien de tel dans nos vies. Ce sont des moments étranges, nous le savons tous. Jon Jones est un tricheur, c’est une fraude, ce n’est qu’une question de temps avant que ce gars se retrouve enfermé pour toujours“

