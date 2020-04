Colby Covington blâme Jon Jones à propos de sa dernière arrestation: «J’espère qu’il ira bientôt en prison»

Si cela ne dépendait que de Colby Covington, Jon Jones aurait reçu plus qu’une tape sur le poignet pour sa dernière rencontre avec la loi.

Jones a été arrêté le mois dernier à Albuquerque, N.M., et initialement accusé de CFA aggravée, utilisation négligente d’une arme à feu, possession d’un conteneur ouvert et conduite sans preuve d’assurance. Le champion des poids lourds légers de l’UFC a plaidé coupable à la DWI, ce qui a entraîné l’abandon des autres accusations et la condamnation de Jones à quatre jours de résidence surveillée, en plus d’accepter une année de probation surveillée, entre autres sanctions.

C’était le dernier problème juridique pour Jones, se joignant à une liste d’infractions qui inclut le plaidoyer de culpabilité pour conduite désordonnée après un incident dans un club de strip-tease en avril dernier et une condamnation pour DUI en 2012. Jones a également été suspendu à deux reprises par l’USADA pour échec de drogue tests.

Covington a plaisanté sur la série What the Heck montrant que Jones ayant des ennuis pourrait en fait fournir une normalité aux personnes à la recherche de nouvelles plus familières pendant la pandémie de coronavirus en cours.

“On pourrait penser que nous n’avons jamais rien vu de tel auparavant”, a déclaré Covington. «Nous traversons cette pandémie, cette période sans précédent, le coronavirus, les gens sont coincés dans leurs maisons et on pourrait penser que tout est juste – C’est la période la plus folle de la vie. Mais Jon Jones se fait de nouveau attraper par la police d’Albuquerque. Pour quoi, la septième ou la huitième fois? Tout est normal dans le monde, les gens, je vous le promets.

“Jon Jones est toujours pris, il est toujours un sac de saleté, il trompe toujours sa femme et fait de la drogue et des stéroïdes, et nous pouvons presque revenir à la normale bientôt. Alors accrochez-vous, les gens, vous allez bientôt sortir de chez vous, le monde revient à la normale. Jon Jones est toujours en train de se faire prendre, et il en est toujours un morceau, et j’espère qu’il ira bientôt en prison. »

Les anciens colocataires de l’université, Covington et Jones ont eu une relation glaciale pendant des années, et cela n’a fait qu’empirer lorsque les deux ont gravi les échelons de l’UFC. Jones, malgré ses problèmes en dehors de la cage, est un champion du monde et une star de renom depuis 2011, tandis que Covington est devenu l’un des prétendants aux poids mi-moyens les plus discutés au cours des dernières années.

Cette attitude n’a pas toujours attiré Covington auprès des fans, et il n’a pas toujours été sur la même longueur d’onde que le président de l’UFC, Dana White. À la suite de son affrontement en titre en tête d’affiche vainqueur de Fight of the Night avec Kamaru Usman à l’UFC 245, que Covington a perdu par TKO dans la dernière minute du combat, “Chaos” a déclaré que sa relation avec White s’améliorait, en particulier par rapport à certains de ses pairs. .

“Ça va mieux”, a déclaré Covington. “Il comprend ce que je fais. Il comprend les affaires que j’apporte à cette entreprise et je me mets là-bas. Peu de ces combattants veulent se mettre dehors parce qu’ils ont peur de la chute. Je sais que je ne vais pas tomber. Je sais que je suis le meilleur et je suis prêt à tout mettre en jeu, et je suis prêt à le rendre excitant et divertissant parce que c’est de cela qu’il s’agit.

«C’est du spectacle de divertissement. Je veux le rendre passionnant pour les fans. Je veux leur donner de l’espoir, de l’inspiration, et c’est pourquoi je fais ce que je fais. “