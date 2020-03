Colby Covington critique les événements d’annulation de l’UFC en raison d’un coronavirus

Le coronavirus affecte toutes les entreprises, les forçant à annuler les événements à venir. Oui UFC ne fait pas exception. De toute évidence prendre des précautions extrêmes de la part des athlètes, des managers et des autres membres du personnel de l’entreprise. Mais au moins il y a un combattant qui pense que ce n’est pas la bonne décision.

Colby Covington parle du coronavirus

Nous parlons sans surprise de Colby Covington. Parler à MMA Fighting, le gladiateur toujours controversé fait ces déclarations:

“Je pense que ce n’est pas la bonne décision. Je pense que nous sommes des athlètes professionnels jeunes et en bonne santé. Nous faisons déjà quelque chose d’assez dangereux pour entrer dans un octogone pour combattre. N’est-ce pas plus dangereux qu’une petite grippe? Je pense que les gens devraient seulement être plus conscients de ce qui se passe, se laver les mains, se distancier socialement, je suis et ça. Mais en tant qu’athlètes professionnels, nous courons déjà un risque suffisant.

“J’ai un fan en Chine qui m’a dit qu’ils devaient rester chez eux pendant 30 jours et qu’un mois plus tard, il n’y avait pas de nouveaux cas, que tout était contrôlé. Je pense que tout le monde panique et agit de façon irrationnelle, et nous devons juste réaliser que tout est sous contrôle et que les États-Unis, le plus grand pays du monde, vont aller bien et les choses reviendront à la normale“