Colby Covington déchire l’arbitre Marc Goddard, promet de lui donner un Wedgie: “Vous sucez votre travail”

Le poids welter de l’UFC, Colby Covington, a déchiré l’arbitre Marc Goddard dans une diatribe explosive pour avoir arrêté son combat pour le titre contre Kamaru Usman à l’UFC 245.

Goddard est intervenu et a arrêté le combat pour le titre des poids mi-moyens de l’UFC à l’UFC 245 en raison de TKO avec un peu plus d’une minute à jouer. Les juges avaient le combat marqué comme une décision partagée avant le cinquième tour, et Goddard arrêtant le combat signifiait que les tableaux de bord des juges n’étaient jamais entrés en jeu, bien que Covington aurait probablement perdu une décision s’il avait fait la distance indépendamment en raison de la sortie d’Usman au cinquième tour.

Pourtant, Covington croit que Goddard ne lui a jamais donné un coup de feu pour gagner le combat dû, et il a déchiré l’arbitre vétéran pour ce qu’il pense être un arrêt précoce. Voici ce que Covington a dit à James Lynch du Score au sujet de l’arrêt.

“Je me suis levé et j’ai dit:” Que faites-vous Marc Goddard, je gagne tout ce combat, c’est un combat pour le titre de champion du monde et vous arrêtez ce combat tôt quand il reste une minute? C’est complètement tôt, je suis complètement conscient, je suis cohérent, je couvre l’arrière de ma tête, je me défends intelligemment ”, a déclaré Covington.

«Comme tu es stupide Marc Goddard? Obtenez un nouvel emploi parce que vous f * cking sucer à votre travail vous morceau de sh * t. Et restez en Angleterre, ne revenez pas en Amérique vous f * cking c * cksucker. “

À cette fin, Covington a promis que Goddard n’officierait jamais un autre combat dans lequel il serait impliqué.

“Je vous promets que Marc Goddard ne viendra pas à moins de 10 pieds de moi dans la même pièce de tout ce que je fais dans ma vie sans me faire gifler et sans me faire un wedgie la tête”, a déclaré Covington.

Que pensez-vous de Colby Covington et de sa diatribe contre Marc Goddard?