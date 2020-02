Colby Covington défie «50 cents» à un match de boxe de célébrités pour 1 million de dollars – «Il est un peu b * tch»

Colby Covington a récemment rompu son silence après sa défaite face à Kamaru Usman lors de l’UFC 245 en décembre dernier (voir ici). Lors d’une récente interview au MMA Show d’Ariel Helwani, «Chaos» était très critique envers l’arbitre Marc Godard, ainsi que l’Ultimate Fighting Championship (UFC) et la Nevada State Athletic Commission (NSAC).

Mais il y avait une autre personne dans son viseur, alors que Colby visait le rappeur “50 Cent” pour se moquer de lui et de ses blessures immédiatement après sa perte.

«Non, ma mâchoire a l’air cassée. J’ai souri », a déclaré Colby lorsqu’on lui a demandé s’il avait effectivement une mâchoire cassée. “La seule personne qui a la mâchoire fermée est” 50 Cent “. Si vous voulez parler des gens qui ont dû se fermer la mâchoire, parlons de lui. Il dit qu’il a été abattu neuf fois, si vous avez été abattu une fois par moi, vous ne vous releveriez pas. “50 Cent” est une petite garce. “

En effet, “50 Cent”, de son vrai nom Curtis Jackson, a été abattu de neuf balles devant la maison de ses grands-mères en 2000. Une des balles a frappé la joue gauche de Jackson, ce qui a entraîné des mois de réhabilitation exténuante, dont la bouche fermée. En conséquence, il s’est retrouvé avec un peu de discours brouillon, ce qui lui a en fait donné un son unique pour sa carrière de rap.

Pourtant, Covington ne donne pas de laissez-passer au rappeur gangster et l’a en fait défié pour un match de boxe de célébrités avec un prix d’un million de dollars. Pour le rendre encore plus doux, “Chaos” a juré de se lier une main derrière le dos.

«Il est sorti après le combat en me parlant de merde folle. Le fait de parler de tout cela fait claquer tout ce discours de MAGA, en affichant tous ces messages Instagram », a-t-il déclaré. «Je suis donc prêt à faire un match de boxe de célébrités. Je vais attacher une main derrière mon dos et je vais me battre “50 Cent” et mettre un million de mes dollars pour le combattre dans un match de boxe de célébrités. Et je vais donner tout l’argent aux troupes parce que j’aime tellement les troupes. »

Ce n’est pas la première fois que «50 Cent» – qui a un excellent partenariat avec Bellator MMA – attire la colère d’une star des arts martiaux mixtes (MMA), car il a eu un petit va-et-vient avec Conor McGregor et Quinton Jackson.

En ce qui concerne le défi de Covington, à moins que vous ne vous battiez sous la bannière DAZN, qui ne sont pas étrangers à des combats de célébrités, il est peu probable que cela se produise. Et au cas où cela se produirait, Colby pourrait vouloir repenser en attachant une main derrière son dos, car Jackson semble avoir des mains décentes.

Demandez à Floyd Mayweather.