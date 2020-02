Colby Covington défie 50 cents au combat, explose Rosie O’Donnell

Alors qu’il cherche un match revanche avec le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman plus tard cette année, Colby Covington vise actuellement des détracteurs de célébrités, qui ne pouvaient s’empêcher de danser sur sa tombe après avoir subi une perte de TKO au cinquième tour en décembre dernier.

Après une guerre de va-et-vient pendant plus de 20 minutes, Covington a finalement été renversé et terminé par Usman lors de son combat à l’UFC 245.

Par la suite, la star du hip-hop 50 Cent a fustigé Covington en le qualifiant de «morceau raciste de merde» tout en célébrant le fait qu’il s’est cassé la mâchoire pendant le combat. L’actrice Rosie O’Donnell est également intervenue en disant qu’elle aimait regarder Covington «boiter avec une mâchoire cassée».

Bien qu’il se soit largement tenu à lui-même au lendemain du combat, Covington dit qu’il est presque impossible d’éviter ce que les gens ont dit à son sujet, mais en particulier en ce qui concerne ces deux célébrités en particulier.

“Il est impossible de ne pas entendre parce que j’ai beaucoup de fans qui viendront vers moi” oh avez-vous entendu parler de cela? “Ou même des amis” avez-vous entendu 50 Cent parler de vous, avez-vous entendu parler de Rosie O’Donnell parle de toi *? Et oui, je vois ce genre de choses », a déclaré Covington à MMA Fighting. “Je dois rire.”

En ce qui concerne 50 Cent (de son vrai nom Curtis Jackson), Covington est non seulement prêt à s’entraîner verbalement avec le rappeur, mais s’il est vraiment prêt à soutenir ses paroles, l’ancien champion par intérim des poids mi-moyens a une idée de comment ils peuvent régler leur boeuf.

“50 centimes? Le gars a été frappé huit fois et c’est sa prétention à la gloire “oh j’ai été frappé huit fois et ça ne pouvait pas me rabaisser”. S’il est frappé une fois par moi, il ne se relèvera jamais », a déclaré Covington. “Il y a un gars qui a fermé sa mâchoire et ce n’était pas moi. C’était 50 Cent. Il est un peu p * tch. Je veux combattre 50 Cent ensuite. Je pense que nous devrions faire un match de boxe de charité de célébrités. Je mettrai 1 million de dollars de mon argent et ça ira directement aux troupes. Il est foutu, donc il n’a probablement pas un million de dollars mais il peut aller en tant qu’un de ses f * cking sponsors pour le mettre en place et nous pouvons le faire.

«Je veux une main attachée derrière le dos. Je vais le laisser choisir la main à nouer derrière moi. Gauche ou droite, celui que vous voulez, 50. Soyez un homme f * cking. Vous voulez parler de moi sur Instagram sur Instagram et vous voulez parler là-bas? Qu’avez-vous jamais battu, 50 Cent, à part vos conjoints sans défense à Hollywood. Vous ne battez pas sh * t motherf * cker. Je suis un vrai combattant f * cking. Je suis le meilleur combattant de f * cking au monde. “

Bien qu’il n’essaie pas de mettre O’Donnell dans le ring, Covington ne s’est pas mordu la langue en critiquant l’actrice de «League of Their Own» pour ses commentaires d’après-combat.

“Rosie O’Donnell? Qu’est-ce que Rosie O’Donnell a déjà fait? ” Dit Covington. «Elle perd 10 à 8 rounds à cause de l’obésité. Elle perd 10-8 rounds contre Donald Trump sur Twitter. Qui est-elle pour parler de Colby «Chaos» Covington? Elle ne s’est jamais battue. Elle n’a pas fait de merde.

«La seule chose pour laquelle elle se bat, ce sont toutes les femmes qui la quittent parce qu’elles essaient de venir vers moi et qu’elles me transpirent sur Instagram. Alors f * ck Rosie O’Donnell, ce gros cochon. “