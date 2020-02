Colby Covington dénonce l’arrêt de l’UFC 245 et demande une revanche avec Kamaru Usman

Colby Covington n’est pas trop content de sa défaite à l’UFC 245 et affirme que c’était le résultat «fixe» d’un arbitre partisan. Covington s’est entretenu avec MMA Fighting et a déclaré que le seul combat qui l’intéressait était le match revanche qu’il pensait devoir. Vous pouvez voir les faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur l’arrêt qui a mis fin au combat: «Je suis allé là-bas et j’ai battu‘ Marty Fakenewsman ’pendant 24 minutes jusqu’à ce que l’arbitre arrête le combat sur un faux arrêt – un arrêt des taureaux. [A stoppage] où j’étais complètement cohérent et toujours dans le combat, et il a simplement arrêté le combat de manière flagrante, après une faute aussi. Il me frappe à l’arrière de la tête quatre fois et il appelle ouvertement le combat, car il sait qu’il ne veut pas qu’il aille au tableau de bord des juges car je pourrais gagner. Je me battais contre deux personnes ce soir-là. Contre «Marc Not So Goodard» et contre «Marty Fakenewsman». Pourquoi est-ce que je pendre la tête à ce sujet? Je suis allé là-bas et je me suis battu. J’ai parcouru les manches du championnat et les gens ont vu à quel point j’étais dur, et ils savent qui est le meilleur poids welter au monde, et c’est Colby “Chaos” Covington. “

Sur l’audio de lui disant que sa mâchoire peut être cassée en cours de diffusion: «Est-ce légal qu’ils puissent obtenir mon audio de coin entre les tours? Que ma mâchoire soit cassée ou non, pour obtenir ces informations dans un combat de championnat du monde quand il reste deux manches à disputer. C’est une énorme information. Je m’en fiche si vous êtes en bas et que vous êtes complètement prêt à arrêter. Cela va vous aider à vous dire: “J’ai ce type sur les cordes maintenant.” C’est un f ** king corrompu en soi. “

A l’arrivée: «Ouais, je glisse sur une peau de banane, il m’a coupé; Je suis complètement encore dans le combat. J’ai combattu en double jambe [takedown]. Je suis catcheur. J’ai grandi en tirant sur des jambes doubles et en mettant les gars en position d’étalement. Je peux me détendre là-bas, je peux respirer, je refroidis. Je me sens bien là-bas. C’est là que j’ai grandi dans les tapis de lutte, en faisant des éliminations à double jambe. Il s’est étendu – oh, (et) il me frappe à l’arrière de la tête, c’est clair comme le jour sur la vidéo f ** king. Allez revoir la bande. C’est clair comme le jour. Il me frappe à l’arrière de la tête au moins trois ou quatre fois. Quand il me frappe à l’arrière de la tête, je me couvre même et mets ma main derrière pour l’arrêter alors que je suis complètement cohérent, complètement immobile dans le combat, et tout à coup Marc Goddard appelle simplement le combat. Je suis comme tu es f ** king sérieux? Je me suis levé et je me suis dit: “Qu’est-ce que tu fais?” [He says]”Oh Colby, ne t’en fais pas”, en disant des choses stupides (comme) “qui ont été clairement arrêtées.” Si c’est clairement arrêté, pourquoi ai-je raison en face de vous parler clairement? Je suis cohérent. Je suis complètement dans le combat. Comment appelez-vous le combat? Tu me voles un f ** king fair fight, motherf ** ker. “

En croyant que Goddard était partisan de la lutte: «C’était deux contre un ce soir f ** king, le 14 décembre à l’UFC 245. Ce n’était pas un contre un. Je me suis fait voler un combat loyal en tête-à-tête. Cette mère de famille a fait une différence claire dans ce combat, et si ‘Marty Fakenewsman’ n’avait pas cette f ** king ref, je serais champion du monde en ce moment, et je vais obtenir mon f ** roi revanche et ça va être une autre histoire. Qu’est-ce qui pourrait être plus faux et corrompu que quelqu’un puisse faire ça? Il est absolument pathétique que les gens ne voient pas cela et ne soient clairement pas biaisés au sujet de leur opinion. Regardez les faits. Regardez la vidéo. Ce combat a été corrigé, et c’était suffisamment clair pour qu’ils aient besoin de faire un match revanche. »

Si vous voulez une revanche immédiate: “Mon prochain combat devrait être le match revanche automatique avec” Marty Fakenewsman. “Je suis toujours champion d’Amérique. Je suis toujours le combattant préféré de Donald Trump. Je suis toujours le champion du peuple. Les gens le veulent plus que jamais. Les gens ont vu pour leurs yeux. Je me fiche de ce que la promotion veut faire, car nous savons qu’ils font des choses stupides; c’est une toute autre histoire en soi. Je parle de ce que les gens veulent. Les gens qui ont payé leur argent durement gagné pour les billets. Les personnes qui achètent vos pay-per-views. Les gens veulent ce match revanche. Ils ont vu de leurs propres yeux ce qui s’est passé dans ce combat. Ce qui s’est passé dans ce combat, c’est que j’ai battu le s ** t de ‘Marty Fakenewsman’ pendant 24 minutes, puis l’arbitre l’a sauvé complètement et l’a renfloué avec un faux arrêt. »

Ne pas être intéressé par un autre combat: «Fake nuthot, fake eye poke, fake corner audio, fake ref, faux NSAC, faux tout. Mettez cela sur un pied d’égalité, c’est un combat complètement différent. 10 fois sur 10, je gagne ce combat à chaque fois… Je ne lutte contre personne mais contre «Marty Fakenewsman». Cela doit être réglé à Las Vegas. Ils savent qu’ils se sont foutus. »