Colby Covington détruit absolument Rosie O’Donnell pour ses commentaires post-combat à l’UFC 245

Colby Covington est allé en guerre avec Kamaru Usman à l’UFC 245 en décembre dernier, mais a finalement échoué dans sa quête pour remporter le titre mondial des poids welters.

Après une ouverture passionnante de quatre rounds d’action, de nombreux fans et analystes ont eu l’UFC 245 à égalité 2-2 avant le cinquième et dernier round.

Cependant, lors de la cinquième manche, c’est «The Nigerian Nightmare» qui a pris le contrôle du concours et a finalement mis «Chaos» à l’écart via TKO.

Crédit d’image: @ufc sur Instagram

Après le revers décevant, de nombreux fans – et même certaines célébrités, ont décidé de prendre des photos de la sensation franche des poids mi-moyens, Colby Covington.

En particulier, l’icône du rap 50 Cent et l’actrice Rosie O’Donnell se sont toutes les deux tournées vers Twitter pour donner un coup de pied à ‘Chaos’ alors qu’il était à terre.

50 Cent a qualifié Covington de «morceau raciste de merde», tandis que Rosie s’est moquée du poids welter pour avoir boité avec une mâchoire cassée.

meilleur combat jamais vu le boiter avec une mâchoire cassée #fuckoffcolby #ufc

– ROSIE (@Rosie) 15 décembre 2019

«Le meilleur combat de tous les temps en le regardant boiter avec une mâchoire cassée #fuckoffcolby #ufc“

Dans une récente interview avec MMAFighting, Colby Covington a riposté à 50 Cent et Rosie O’Donnell pour leurs commentaires.

“50 centimes? Le gars a été frappé huit fois et c’est sa prétention à la gloire “oh j’ai été frappé huit fois et ça ne pouvait pas me rabaisser”. S’il est frappé une fois par moi, il ne se relèvera jamais », a déclaré Covington. “Il y a un gars qui a fermé sa mâchoire et ce n’était pas moi. C’était 50 Cent. Il est un peu p * tch. Je veux combattre 50 Cent ensuite. Je pense que nous devrions faire un match de boxe de charité de célébrités. Je mettrai 1 million de dollars de mon argent et ça ira directement aux troupes. Il est foutu, donc il n’a probablement pas un million de dollars mais il peut aller en tant qu’un de ses f * cking sponsors pour le mettre en place et nous pouvons le faire. “

Colby Covington a ensuite tourné son attention vers Rosie:

“Rosie O’Donnell? Qu’est-ce que Rosie O’Donnell a déjà fait? ” Dit Covington. «Elle perd 10 à 8 rounds à cause de l’obésité. Elle perd 10-8 rounds contre Donald Trump sur Twitter. Qui est-elle pour parler de Colby «Chaos» Covington? Elle ne s’est jamais battue. Elle n’a pas fait de merde! “

Covington a poursuivi:

«La seule chose pour laquelle elle se bat, ce sont toutes les femmes qui la quittent parce qu’elles essaient de venir vers moi et qu’elles me transpirent sur Instagram. Alors f * ck Rosie O’Donnell, ce gros cochon. “

Colby Covington a clairement indiqué qu’il voulait un match revanche avec Kamaru Usman avant la fin de l’année.

Reste à savoir si l’UFC lui accordera ce souhait.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 29 février 2020