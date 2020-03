Colby Covington dit que Kamaru Usman est la priorité absolue, pas Tyron Woodley

Colby Covington a proposé d’intervenir et de sauver la situation, mais maintenant, c’est de retour à son objectif ultime.

Après que Leon Edwards a été forcé de quitter son UFC sur ESPN + 29 en tête d’affiche contre Tyron Woodley en raison d’une interdiction de voyager imposée en réponse à la pandémie de coronavirus en cours, un héros méconnu a répondu à l’appel et était prêt à enregistrer la carte de samedi, avant qu’elle ne soit finalement mise au rebut.

Une interdiction des grands rassemblements aux États-Unis a mis un terme aux plans de Covington, et le combat verbalement convenu avec Woodley a échoué. Le rapprochement potentiel avec Woodley a pris des années, mais malgré le fait que Woodley affirme détourner toute son attention sur Covington, “Chaos” a d’autres plans.

“Je suis le plus intéressé par ma revanche avec‘ Marty Fakenewsman ”, a expliqué Covington à MMA Junkie. «Nous avons des affaires inachevées. Je veux dire, c’était un faux combat, il y a eu de fausses fautes et il y avait un faux arbitre qui a fait un faux arrêt, donc vous pouvez revenir en arrière et regarder les enregistrements de mon dernier combat. J’ai battu «Marty Fakenewsman» pendant 24 minutes jusqu’à ce que Marc Goddard lui sauve la vie. »

Selon les rumeurs, le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, affrontera Jorge Masvidal, mais les deux n’ont pas encore mis le stylo sur le papier. Donc, dans l’intervalle, Covington tient toujours dans l’espoir d’une revanche potentielle avec Usman.

Et si ce n’est pas le prochain pour Usman, Covington a dit qu’il était prêt à attendre.

“Tout dépendra de ce qui se passera avec” Marty Fakenewsman “”, a déclaré Covington. «Honnêtement, je ne pense pas que« Journeyman »Jorge Masvidal, alias« Street Judas », va combattre« Marty », donc si« Journeyman »Jorge ne combat pas« Marty », alors qui d’autre lui reste? Ça doit être moi et ma revanche. C’est (explicatif). Je l’ai battu ce combat et ils m’ont volé. C’était clairement de la corruption. Il était clair que Marc Goddard était payé, et nous avons besoin de règles du jeu équitables et voyons ce qui se passe. »

Avec le calendrier actuel de l’UFC un peu flou, Covington n’exclut pas complètement la possibilité d’affronter Woodley, mais il indique clairement qu’il a fini de courir après ce combat. Intervenir à court préavis était juste une occasion pour lui de sauver la situation, dans un match qu’il est confiant en sa faveur. Mais ce n’est pas la seule possibilité sur la table quand il recule dans la cage.

«Je vais soit obtenir mon match revanche avec« Marty », soit je vais attendre pour combattre le vainqueur de ce match», a déclaré Covington. «Ça va être l’un ou l’autre, et si Woodley veut se faire battre le cul en attendant, il peut aussi le faire battre, mais à moins qu’ils ne me donnent une offre raisonnable de ce que je vaux , alors je ne vais pas perdre mon temps avec Tyron Woodley. J’ai supplié de combattre ce gars pendant des années.

«Je ne vais plus poursuivre Tyron Woodley. J’étais prêt à me battre pour battre son cul devant le monde. Je ne supplie pas et je ne le pourchasse plus. Je sais déjà qu’il va me fuir. »

