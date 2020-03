Colby Covington dit qu’il a refusé de sortir avec Joanna Jedrzejczyk

Image via @colbycovmma sur Instagram

Colby Covington, concurrent des poids mi-moyens de l’UFC, a déclaré avoir refusé un rendez-vous avec l’ancienne championne des poids paille de l’UFC, Joanna Jedrzejczyk.

Covington et Jedrzejczyk sont impliqués dans une querelle depuis un certain temps maintenant. Les deux combattants sont coéquipiers de l’American Top Team, mais nous savons tous que Covington a eu des querelles avec plusieurs combattants du camp, dont Jorge Masvidal et Dustin Poirier. Jedrzejczyk a clairement indiqué qu’elle n’était pas fan de Covington et de ses ébats, mais selon le poids welter, il y a plus que cela.

S’exprimant sur le podcast Eurobash, Covington a affirmé qu’il avait précédemment refusé un rendez-vous avec Jedrzejczyk.

“Il n’y a jamais eu de problème”, a expliqué Covington. «Je n’ai jamais rien dit à propos de Joanna, je ne l’ai jamais mal regardée ou quoi que ce soit. Un jour, elle est entrée dans le gymnase et a commencé à crier: «Ahhhh Colby ceci et cela… ahhh, je te déteste» et je me dis: «Qu’est-ce que tu fous? Quel est votre problème? »Je sais que la semaine dernière, elle a essayé de flirter avec moi, et je ne lui donnais pas l’heure parce que, soyons honnêtes, j’ai des normes, et elle ne correspond tout simplement pas à ces normes – elle n’est pas une sept ans et demi et plus, et je n’envoie que sept et demi ou plus. Alors, elle ressentit un peu ses sentiments. L’acier américain brut et le sex-appeal tordu de Colby Covington ne voulaient pas l’emmener à un rendez-vous, ne voulaient pas flirter avec elle et n’avaient aucun intérêt, parce que je suis trop occupé à perdre des dimes et des mannequins mon temps sur une femme boobie laide de Pologne ou autre. “

Jedrzejczyk n’a pas eu peur d’exprimer son opinion sur Covington, et après ces derniers commentaires de “Chaos”, nous devrions nous attendre à ce que le Polonais reprenne la parole bientôt.

Pensez-vous que la querelle entre Colby Covington et Joanna Jedrzejczyk prendra fin?

