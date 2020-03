Colby Covington dit qu’il veut combattre Tyron Woodley dans un court délai, l’UFC envisage un match

Colby Covington, prétendant aux poids mi-moyens de l’UFC, dit qu’il veut intervenir à court terme pour combattre Tyron Woodley à la nouvelle carte de l’UFC à Londres.

Woodley devait affronter Leon Edwards dans un tournoi principal de poids welter de cinq rondes, mais dimanche, Edwards a été contraint de se retirer en raison de l’interdiction de voyager du coronavirus du Royaume-Uni. La plupart des autres combattants qui devaient participer à l’événement ont également été retirés de la carte. Cela laisse Woodley sans adversaire et le statut de la carte dans les airs alors que l’UFC cherche à déplacer la carte quelque part aux États-Unis. Mais pas si Covington peut l’aider.

Après l’annonce de la sortie d’Edwards de la carte, Covington a utilisé son Twitter pour appeler Woodley et le combattre le week-end prochain.

Le mot dans la rue est @LeonScott est sorti. @Ufc et l’Amérique ont besoin d’un héros. Qui veut voir America’s Champ enfiler la cape #MAGA et vaincre @twooodley en direct sur @ESPN la semaine prochaine pour votre divertissement et mon plaisir personnel? 🇺🇸🦅🇺🇸

– Colby Covington (@ColbyCovMMA) 15 mars 2020

«Le mot dans la rue est @LeonScott est sorti. @Ufc et l’Amérique ont besoin d’un héros. Qui veut voir America’s Champ enfiler la cape #MAGA et battre le f * ck de @twooodley en direct sur @ESPN la semaine prochaine pour votre divertissement et mon plaisir personnel? “

Woodley et Covington sont des rivaux et les deux ont passé les dernières années à se parler, mais les deux doivent encore se rencontrer à l’intérieur de l’Octogone. Si Covington obtient son souhait, ce combat aura lieu le week-end prochain dans un lieu inconnu.

Selon Ariel Helwani d’ESPN, Covington veut combattre Woodley et l’UFC est très intéressé par le combat. Cependant, Woodley a dit à Helwani qu’il pensait que Covington soufflait de la fumée.

Tyron Woodley vient de publier ceci sur mon IG concernant Colby Covington. Cependant, Covington est très actif, me dit-on.

À ce stade, tout peut arriver. Que vous soyez d’accord avec le fait que l’UFC fonctionne toujours avec l’épidémie de coronavirus dans le monde affectant d’autres événements sportifs, vous devez admettre que Covington contre Woodley serait un combat massif.

Voulez-vous voir Colby Covington combattre Tyron Woodley?