Colby Covington doute que Jorge Masvidal signe un contrat pour combattre Kamaru Usman

Colby Covington pense que Jorge Masvidal contre Kamaru Usman ne se produira pas comme prévu.

Après la confrontation de Masvidal et Usman à la radio pendant la semaine du Super Bowl, Dana White a annoncé que les deux hommes se battraient lors de la semaine de la lutte internationale. Mais le champion des poids mi-moyens Usman a révélé que le combat n’est pas signé et a également fait allusion à une chute de Conor McGregor.

Covington pense que c’est parce que Masvidal attend un combat contre McGregor et ne signera pas pour combattre Usman.

“Je veux dire, je pense que le plan est assez clair, j’attends ma revanche parce que c’est ce que je mérite à juste titre”, a déclaré Covington sur la radio BJPENN.com. «Je ne pense pas que ça va se concrétiser parce que je pense que le compagnon Jorge Masvidal AKA Street Judas – Si vous savez qui est Judas de la Bible – il ne va pas signer la ligne pointillée parce qu’il va vouloir attendre ça Combat de Conor. Il va vouloir attendre des combats à gros sous. Il ne voudra pas combattre Marty Fake Newsman et risquer de perdre tout le battage médiatique qu’il a, parce que c’est tout ce que les compagnons Jorge Masvidal sont en ce moment, battage médiatique. “

Même si Jorge Masvidal apparaît ensuite dans la file pour Kamaru Usman, Colby Covington ne pense pas que “Gamebred” soit encore aussi bon. Il dit que Masvidal a eu une année chanceuse et rappelle qu’il a encore 15 défaites sur son dossier.

Donc, il ne sait pas pourquoi il est même envisagé pour la ceinture, mais reste catégorique: Masvidal ne signera pas le contrat. Au lieu de cela, il pense que ce sera lui qui obtiendra le prochain coup sur Usman.

“Permettez-moi de vous dire qu’il a frappé la foudre dans une bouteille”, a déclaré Covington. “Big f ** king deal. Le mec a perdu 15 f ** king sur son record. Il craint les combats de f ** king. Il est un morceau de s ** t f ** king personne. Tu sais. Cela vient de quelqu’un qui vivait avec lui et connaît tous les tenants et les aboutissants de lui. Il est un sac à poussière f ** king et il y a une raison, f ***** g, beaucoup de sa famille ne lui parle même plus. Donc, je ne pense pas qu’il va signer la ligne pointillée contre Marty Fake Newsman, puis je reçois mon match f ***** g. Ça va être ça. “

Si Usman et Masvidal finissent par se battre, ce dont Covington doute, il a l’intention d’attendre sa revanche. “Chaos” n’est pas intéressé à combattre qui que ce soit d’autre et il prévoit de tenir un match revanche.

“S’ils se battent, de toute façon, je suis jeune comme f ** k”, a déclaré Covington. «J’attendrai le vainqueur f ** king. C’est ce qui va arriver. J’ai déjà remporté un titre UFC f ** king. J’ai déjà fait des choses jamais faites auparavant dans ce monde. Allez à la Maison Blanche, passez du temps avec le président. Je n’ai rien d’autre à prouver, mais me battre pour ce que je mérite et ce que j’ai gagné, et c’est un championnat du monde. C’est ce que les gens veulent. Je suis le champion du peuple pour une raison, alors donnez aux gens ce qu’ils veulent. Offrez-leur le cadeau de Colby pour le championnat des poids mi-moyens de l’UFC. »

On ne sait pas si Usman et Masvidal finiront par se battre à la Semaine internationale de combat. Que pensez-vous de ces commentaires de Colby Covington?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/02/2020.