Colby Covington enterre Joanna Jedrzejczyk et Jorge Masvidal

Colby Covington essaie de maintenir la paix avec Dustin Poirier, mais la même chose ne s’applique pas à ses coéquipiers de la Top Team américaine Joanna Jedrzejczyk et Jorge Masvidal.

S’adressant à Submission Radio récemment, Covington a absolument enterré Masvidal et Jedrzejczyk.

Il a commencé avec son collègue poids welter.

“Quel est mon message à Jorge” Journeyman “Masvidal AKA” Street Judas “, le gars qui a essayé de me poignarder dans le dos à cause de l’argent et des affaires?” Covington a commencé (transcription via South China Morning Post).

“Vous avez votre cul fouetter l’attente, mon pote. Vous avez obtenu vos 10 secondes de gloire, ils sont en place », a ajouté Covington. «Vous avez frappé la foudre dans une bouteille. Mais regardons votre dossier. Vous avez des pertes à deux chiffres. Vous êtes un combattant médiocre moyen de 50 à 50. Arrêtez d’agir comme si vous étiez si bien. Tu n’es pas génial. Vous savez ce qui s’est passé lorsque nous nous entraînions depuis huit ou neuf ans. Il n’y a jamais eu une seconde où tu m’as battu.

“Donc, si vous voulez être embarrassé devant le monde, faisons-le. Jorge continue de parler de vouloir se battre dans les rues. Mec, si on se bat dans la rue, qui va payer tes factures médicales? Au moins, si nous nous battons dans l’UFC Octagon, je vais vous casser la mâchoire, je vais réorganiser votre visage et l’UFC couvrira vos frais médicaux. Laissons donc nos affaires dans l’Octogone. Mais tu ne veux pas me battre dans l’Octogone, il sait mieux que ça. “

Ensuite, Covington a ciblé Jedrzejczyk, qui vient de perdre une décision palpitante contre le champion des pailles de l’UFC Weili Zhang à l’UFC 248.

«En ce qui concerne Joanna Jedrzejczyk, son [Masvidal’s] petite pièce secondaire, ils ont eu une petite aventure en ce moment, je pourrais donner un f *** moins sur elle “, a déclaré Covington. «Elle est échouée maintenant, personne ne se soucie d’elle. Elle était la «Boogeywoman», maintenant elle est la «boobie woman». Regardez son visage, elle a réarrangé son visage, et je l’ai appelé.

«Au début de la semaine, j’ai mis une vidéo avant le combat [giving his prediction]. Joanna veut des excuses, alors voici mes excuses – Joanna, je suis désolée », a conclu Covington. “Je suis désolé que vous ayez dû réorganiser votre visage, et tout le monde va devenir riche. Et c’est exactement ce qui s’est passé, je suis devenu riche. J’ai fait une Rolex avec le cul b **** de Joanna Jedrzejczyk. “

Que pensez-vous de ces commentaires de Colby Covington? Comment pensez-vous que Jorge Masvidal et Joanna Jedrzejczyk vont répondre?

