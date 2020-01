Colby Covington envisage de revenir en avril ou mai après la perte de l’UFC 245

Image via @colbycovmma sur Instagram

Colby Covington cherche à revenir dans l’Octogone au début de 2020.

Covington vient de perdre UFC 245 TKO face à Kamaru Usman où il s’est également cassé la mâchoire. Pourtant, certains rapports ne savaient pas si sa mâchoire était vraiment cassée, mais le propriétaire de la Top Team américaine, Dan Lambert, confirme qu’elle a été fracturée. Il dit également que “Chaos” retournera en effet au gymnase malgré le contraire de Jorge Masvidal.

«Il avait une petite fracture à la mâchoire. Il n’a pas [need to be] filaire ou quoi que ce soit dans ce sens », a déclaré Lambert à theScore. «Il est de retour en train de guérir, se reposer et se détendre. Je l’attends de retour au gymnase dans quelques semaines. Plein gaz à partir de là, c’est comme ça que le gamin est. “

Une fois qu’il reprend l’entraînement, Lambert soupçonne Colby Covington de se battre peu de temps après. L’espoir de «Chaos» est qu’il fera son retour en avril ou mai.

Pour qui sera l’adversaire, Lambert dit que quiconque dans le top 5 ou 10 comme Covington veut quelqu’un qui puisse le rapprocher d’un autre tir au titre et quelqu’un qui l’excite.

«Il s’entraînera en février, donc je veux dire qu’en théorie, il sera prêt à se battre dès avril, peut-être en mai. Mais cela dépend de ce qu’il veut faire, de ce que l’UFC pense à son adversaire. Beaucoup de choses doivent se produire avant qu’il ne rentre là-bas, donc je suppose que nous devrons voir.

“… N’importe qui dans le top 10, j’en suis sûr ou parmi les cinq premiers, Colby est toujours classé un ou deux. Il est donc juste là-haut, donc je pense [his opponent] va être quelqu’un pour l’exciter. Quelqu’un qui est un grand combat pour lui, qui le met en position d’obtenir un coup de titre après cela. “

Un adversaire logique serait Tyron Woodley étant donné que les deux viennent de perdre à Kamaru Usman. Pourtant, “The Chosen One” devrait affronter Leon Edwards dans l’événement principal de l’UFC Londres. Donc, qui Colby Covington combattra est inconnu, mais attendez-vous à “Chaos” dans l’Octogone en avril ou mai.

Selon vous, qui devrait combattre Colby Covington à son retour dans l’Octogone? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 1/10/2020.