Colby Covington et Gilbert Burns proposent de faire face à Tyron Woodley dans un court délai

Leon Edwards est peut-être absent de l’événement de l’UFC le 21 mars, mais deux combattants de haut niveau sont prêts à se présenter à court préavis pour faire face à Tyron Woodley.

Au milieu du chaos provoqué par l’épidémie de coronavirus en cours, l’UFC a été contraint de déplacer sa prochaine carte à Londres vers un nouvel emplacement qui reste à déterminer. Suite à cette annonce, plusieurs combattants ont confirmé que leurs combats seraient annulés en raison de l’interdiction de voyager à venir décrétée par les États-Unis.

Edwards, qui vit au Royaume-Uni, a annoncé dimanche qu’il serait contraint de quitter son poste principal contre Woodley. Ce ne fut que quelques minutes avant que l’ancien champion par intérim Colby Covington et le vainqueur de l’UFC Brasilia Gilbert Burns proposent de prendre sa place.

Covington, un rival de longue date de Woodley, s’est tourné vers Twitter pour accepter le combat avec un préavis d’une semaine. Covington s’est récemment battu en décembre dernier, où il est tombé contre l’actuel champion des poids mi-moyens Kamaru Usman à l’UFC 245.

“Le mot dans la rue est” Leon Scott “est sorti”, a écrit Covington, faisant référence au retrait d’Edwards. «L’UFC et l’Amérique ont besoin d’un héros. Qui veut voir America’s Champ enfiler la cape MAGA et battre le f * ck de Tyron Woodley en direct sur ESPN la semaine prochaine pour votre divertissement et mon plaisir personnel? “

Une demande de commentaire au représentant de Woodley au First Round Management n’a pas été immédiatement renvoyée. Mais Woodley s’est ensuite rendu sur Instagram pour dire que Covington avait refusé le combat.

Lorsque Woodley était encore le champion des poids mi-moyens, Covington devait le combattre à plusieurs reprises, mais le match n’a jamais eu lieu. Covington a été contraint de se retirer d’un tir au titre contre le champion d’alors Woodley à l’UFC 228 en raison d’une chirurgie nasale, et Woodley a ensuite perdu le titre face à Usman.

Après son premier round de TKO de Demian Maia samedi soir à l’UFC Brasilia, Burns appelle également Woodley à court préavis.

Le Brésilien a remporté trois victoires consécutives au poids welter et à la suite de sa victoire sur Maia, et il a déclaré qu’il était plus que disposé à accepter le défi d’affronter Woodley en six jours.

“Allez Dana White, j’ai dit hier que je dis encore une fois que je me bat contre Woodley samedi!” Burns a écrit sur Twitter. “Mettez-moi dans WOODLEY X BURNS!”

Tard samedi soir, le président de l’UFC, Dana White, a annoncé que la promotion prévoyait toujours d’aller de l’avant avec les cartes à venir, même si cela signifiait un changement de lieu. Avec Edwards sorti, il semblait que les options disponibles pour l’événement principal étaient limitées. Mais il semble que Covington et Burns soient prêts à dire le contraire si l’UFC veut en réserver un.