Colby Covington exige que l’UFC et le NSAC soient tenus responsables des fuites de nouvelles de la mâchoire cassée lors du combat pour le titre de l’UFC 245

L’ancien champion intérimaire des poids welters de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Colby Covington, a été inhabituellement calme depuis sa défaite contre Kamaru Usman lors du tournoi principal de l’UFC 245 en décembre dernier (voir ici).

Selon Jorge Masvidal – son ancien ami et partenaire d’entraînement – Covington n’a pas vraiment été vu à l’American Top Team (ATT) non plus depuis la dure défaite. Mais “Chaos” sort enfin de l’ombre et donne sa première interview depuis que sa séquence de sept victoires s’est cassée et qu’il s’est cassé la mâchoire pendant le combat pour le titre des poids mi-moyens.

Covington est apparu sur le MMA Show d’Ariel Helwani pour parler de sa perte, qui, selon lui, a été aidée par un arbitre «corrompu» et la Nevada State Athletic Commission (NSAC).

«Je voulais juste m’asseoir et voir comment les gens allaient parler du combat. Je voulais voir tous ces soi-disant journalistes du MMA, comment ils allaient l’appeler. Allaient-ils l’appeler en bas de la ligne, l’appeler juste ou s’ils allaient retirer leurs sentiments », a déclaré Colby.

«Je sais que je suis l’homme le plus détesté de l’UFC et du sport en ce moment. Mais mettez vos sentiments de côté pendant une seconde, c’est ça le vrai journalisme. Décomposez le combat et analysez réellement le combat. Parlons du faux coup de noix, parlons du faux coup d’œil, du faux arrêt, du faux ref et parlons du faux NSAC, la Nevada State Athletic Commission. Parlons de la façon dont ils ont laissé tomber le ballon », a déclaré Colby.

Alors, où l’arbitre et le NSAC jouent-ils dans tout cela? Selon Covington, l’arrêt était prématuré. Mais ce qui fait vraiment grincer des dents, c’est le fait que le coin d’Usman se soit rendu compte de sa mâchoire blessée en raison de l’audio (voir ici) de son propre coin parlant de sa diffusion à la télévision. Et dans le monde des médias sociaux, il ne faut pas longtemps pour que le mot se répande.

«Comment ont-ils obtenu l’audio de mon coin au troisième tour lorsque Marty était prêt à quitter et à abandonner? Mais tout d’un coup, il se revigore parce qu’il sait que j’ai la mâchoire cassée et il obtient cette information de son coin. Comment était-il autorisé à le faire, comment est-ce possible? »

Maycee Barber ressent votre douleur, Colby.

Cela dit, les plaintes audio devraient viser l’UFC et l’ESPN, pas le NSAC. Bien qu’il soit de pratique courante pour l’UFC d’avoir des caméras et des microphones en plein milieu de l’action (preuves ici), Covington ne l’apprécie pas du tout et dit que c’est en fait un gros non.

“Je ne sais pas si c’est sur UFC ou NSAC, mais quelqu’un doit être tenu responsable. Je ne m’attends pas à avoir un combat équitable. Je sais que tout le monde me déteste. Mais je me bats non seulement contre deux personnes dans l’Octogone, Marty Fakenewsmen, un arbitre corrompu et incompétent, et maintenant je dois aussi lutter contre le NSAC en publiant mon audio de coin », a-t-il ajouté.

“Je pensais que nous étions censés être à 25 pieds de distance dans l’Octogone et qu’il n’y aurait pas de son de votre coin et de ce qui se passe entre les rounds? Mais comment cela est-il diffusé dans le monde alors que nous sommes dans une arène à guichets fermés? Comment arrive-t-il à l’autre coin que j’ai la mâchoire cassée? »

Le seul moyen d’y remédier, selon Covington, est de réserver une revanche immédiate entre lui et Usman.

“Ce n’est tout simplement pas juste, ils doivent le refaire. Il y a 10 tours de plus de cela. Il va y avoir une suite puis une trilogie. Marty est le seul au monde à ne pas vouloir ce combat. Les gens veulent ce combat, je suis le champion du peuple et je me bats pour le peuple », a-t-il ajouté.

«Marc‘ Not So ’Goodard (c’est Goddard) a privé les gens d’un combat loyal, au milieu. Cela doit être exécuté en arrière, et s’il ne l’est pas, c’est une entreprise très corrompue et un correctif.

“J’ai battu son cul à chaque tour et il a été sauvé par l’arbitre”, a-t-il conclu.

Malheureusement pour “Chaos”, une revanche immédiate ne sera pas dans les cartes, car Usman est en ligne pour défendre son titre contre Jorge Masvidal au cours du mois de juillet.