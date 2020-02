Colby Covington exige une revanche immédiate avec le champion de l’UFC Kamaru Usman, dit que le combat «fixe» et «corrompu» lui a coûté le titre

Colby Covington a finalement rompu son silence à la suite de sa défaite à l’UFC 245, et il a beaucoup à dire sur son combat contre Kamaru Usman.

L’ancien champion par intérim a subi un TKO dans les derniers instants de l’événement principal de Las Vegas. Mais Covington a l’impression que les cartes ont été empilées contre lui après qu’une paire de fautes aux deuxième et troisième tours ait stoppé son élan, puis l’arbitre Marc Goddard a appelé à un arrêt précoce du combat.

“Je suis allé là-bas et j’ai battu” Marty Fakenewsman “pendant 24 minutes jusqu’à ce que l’arbitre doive arrêter le combat sur un faux arrêt – un arrêt de conneries”, a déclaré Covington à MMA Fighting lundi. “[A stoppage] où j’étais complètement cohérent et toujours dans le combat, et il a simplement arrêté le combat de manière flagrante, après une faute aussi. Il me frappe à l’arrière de la tête quatre fois et il appelle ouvertement le combat, car il sait qu’il ne veut pas qu’il aille au tableau de bord des juges car je pourrais gagner.

«Je me battais contre deux personnes ce soir-là. Contre «Marc Not So Goodard» et contre «Marty Fakenewsman». Pourquoi est-ce que je pendre la tête à ce sujet? Je suis allé là-bas et je me suis battu. J’ai parcouru les manches du championnat et les gens ont vu à quel point j’étais dur, et ils savent qui est le meilleur poids welter au monde, et c’est Colby “Chaos” Covington. “

Covington n’avait pas pleinement expliqué ses pensées sur le combat jusqu’à présent. Mais il a dit qu’il ne lui avait pas fallu longtemps pour retourner voir ce qui se passait. Il n’a fallu qu’un deuxième visionnement pour le poids welter franc pour voir à plusieurs reprises où il pense que Goddard a fait le mauvais appel concernant deux fautes distinctes qui ont finalement profité à Usman et lui ont permis de continuer.

“Au deuxième tour, c’est un énorme changement de moment quand je lui donne un coup de pied dans le foie et ‘Marty Fakenewsman’ dit ‘oh c’est un coup de noix’, et il cherche Marc Goddard parce qu’il est littéralement sur le point de se replier parce que ses organes se ferment sur lui, et il veut arrêter le combat », a déclaré Covington. “Oh Marc Goddard sauve-moi, coup de noix, coup de noix!” Donnez-lui quelques minutes pour récupérer. C’est un énorme changement d’élan.

«Tu ne te rends pas compte de ça? Les gens sont-ils stupides et stupides qu’ils ne peuvent pas revoir ce combat et analyser cela et dire que c’est un changement complet d’élan dans le combat. Je lui donne un coup de pied dans le foie, je suis sur le point de le plier et de le frapper avec des coups de feu, puis je passe de ça à lui, récupérant complètement parce qu’il a une pause de cinq minutes. “

Le deuxième incident est survenu un round plus tard lorsque Covington pointe vers un oeil qui a provoqué une autre pause dans le combat. Bien qu’il ne conteste pas qu’il a peut-être accidentellement mis Usman dans les yeux lors de l’un des échanges, c’est ce qui s’est passé par la suite qui l’a convaincu que le champion en titre des poids mi-moyens voulait sortir du combat.

“Je lui donne un coup de pied dans le côté droit de la tête, je lui donne un coup de pied haut et le vacille”, a expliqué Covington. “Il glisse sur l’Octogone avec ses pieds et je vais dans la chambre un autre coup de pied et j’ai à peine peut-être effleuré mon petit doigt sur son œil -” Oh, piquer les yeux! “- mais il ne vend même pas l’œil que j’ai piqué, la gauche œil. Il vend l’oeil droit! Voilà à quel point un acteur «Marty Fakenewsman» est mauvais.

«Quand le médecin entre, (dit-il),« Oh, mon œil droit »(et) il clignote. Mec, va voir la vidéo. J’ai censément mis le petit doigt dans son œil gauche, mais il vend pour l’œil droit. Pourquoi fait-il ça? Voici un autre radeau de sauvetage que Marc ‘Not So’ Goddard lui donne et lui permet de faire une autre pause. “

Entre les troisième et quatrième rondes, Covington est allé dans son coin et a dit à ses entraîneurs qu’il avait peut-être subi une fracture de la mâchoire.

Bien qu’il affirme maintenant que les rapports sur une mâchoire cassée n’étaient rien de plus que de “fausses nouvelles”, Covington n’aimait pas que l’UFC capture cet audio et le mette sur la diffusion, ce qui, selon lui, a revigoré Usman pour les manches du championnat.

«Est-ce légal qu’ils puissent obtenir mon audio de coin entre les tours? Que ma mâchoire soit cassée ou non, pour obtenir ces informations dans un combat de championnat du monde quand il reste deux manches à disputer. C’est une énorme information », a déclaré Covington.

“Je m’en fiche si vous êtes en bas et que vous êtes complètement prêt à arrêter. Ça va vous aider à vous dire: “J’ai ce type sur les cordes maintenant.” C’est f * cking corrompu en soi. “

La paille finale est venue avec la fin du combat, quand Covington a été lâché par une combinaison de coups de poing d’Usman et Goddard se précipita pour arrêter le concours.

«Ouais, je glisse sur une peau de banane, il m’a coupé; Je suis encore complètement dans le combat », a déclaré Covington. «Je me suis battu en double jambe [takedown]. Je suis catcheur. J’ai grandi en tirant sur des jambes doubles et en mettant les gars en position d’étalement. Je peux me détendre là-bas, je peux respirer, je refroidis. Je me sens bien là-bas. C’est là que j’ai grandi dans les tapis de lutte, en faisant des éliminations à double jambe. Il s’est étendu – oh, (et) il me frappe à l’arrière de la tête, c’est clair comme le jour sur la vidéo f * cking. Allez revoir la bande. C’est clair comme le jour. Il me frappe à l’arrière de la tête au moins trois ou quatre fois.

“Quand il me frappe à l’arrière de la tête, je couvre même et mets ma main derrière pour l’arrêter alors que je suis complètement cohérent, complètement encore dans le combat, et tout à coup Marc Goddard appelle simplement le combat. Je me dis que tu es vraiment sérieux? Je me suis levé et je me suis dit: “Qu’est-ce que tu fais?” [He says]”Oh Colby, ne t’en fais pas”, en disant des choses stupides (comme) “qui ont été clairement arrêtées.” Si c’est clairement arrêté, pourquoi ai-je raison en face de vous parler clairement? Je suis cohérent. Je suis complètement dans le combat. Comment appelez-vous le combat? Vous me volez un combat loyal f * cking, motherf * cker. “

Dans son esprit, Covington a l’impression que Goddard travaillait contre lui autant qu’Usman, c’est pourquoi il demande maintenant une revanche automatique avec le titre poids welter à gagner.

“C’était deux contre un cette nuit f * cking, le 14 décembre à l’UFC 245”, a déclaré Covington. “Ce n’était pas un contre un. Je me suis fait voler un combat loyal en tête-à-tête. Ce motherf * cker a fait une différence claire dans ce combat, et si ‘Marty Fakenewsman’ n’avait pas cette référence de f * cking, je serais champion du monde en ce moment, et je vais obtenir mon rematch f * cking et ça va être une autre histoire.

«Qu’est-ce qui pourrait être plus faux et corrompu que quelqu’un puisse faire ça? Il est absolument pathétique que les gens ne voient pas cela et ne soient clairement pas biaisés au sujet de leur opinion. Regardez les faits. Regardez la vidéo. Ce combat a été corrigé, et c’était suffisamment clair pour qu’ils aient besoin de faire un match revanche. »

Alors que le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que le prochain adversaire d’Usman serait Jorge Masvidal dans un affrontement provisoirement réservé pour la semaine de la lutte internationale en juillet, Covington est fermement convaincu qu’il veut sa revanche plus tôt que tard.

“Mon prochain combat devrait être le match revanche automatique avec” Marty Fakenewsman “”, a déclaré Covington. «Je suis toujours champion d’Amérique. Je suis toujours le combattant préféré de Donald Trump. Je suis toujours le champion du peuple. Les gens le veulent plus que jamais. Les gens ont vu pour leurs yeux. Je me fiche de ce que la promotion veut faire, car nous savons qu’ils font des choses stupides; c’est une toute autre histoire en soi. Je parle de ce que les gens veulent. Les gens qui ont payé leur argent durement gagné pour les billets. Les personnes qui achètent vos pay-per-views. Les gens veulent ce match revanche.

«Ils ont vu de leurs propres yeux ce qui s’est passé dans ce combat. Ce qui s’est passé dans ce combat, c’est que j’ai battu la merde de «Marty Fakenewsman» pendant 24 minutes, puis l’arbitre l’a sauvé complètement et l’a sauvé avec un faux arrêt. »

Covington dit qu’il sera prêt à se battre d’ici juillet, ou même plus tôt si l’UFC veut réserver le match revanche. Mais il précise qu’il ne revient que pour Usman – et rien d’autre.

“Fake nuthot, fake eye poke, fake corner audio, fake ref, fake NSAC (Nevada State Athletic Commission), faux tout”, a déclaré Covington. “Mettez cela sur un pied d’égalité, c’est un combat complètement différent. 10 fois sur 10, je gagne ce combat à chaque fois. “

“Je ne lutte contre personne mais contre” Marty Fakenewsman “. Cela doit être réglé à Las Vegas. Ils savent qu’ils se sont foutus. »