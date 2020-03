Colby Covington explique la rupture avec Joanna Jedrzejczyk

Il n’est pas trop surprenant que le propriétaire de la Top Team américaine, Dan Lambert, ait interdit les coéquipiers de se parler les uns les autres lorsque vous considérez certaines des choses que Colby Covington a dites. Cela vaut en particulier pour l’ancienne championne des poids paille Joanna Jedrzejczyk.

Dans une interview qui a eu lieu avant que le gymnase n’introduise la nouvelle règle, Covington a expliqué la genèse de son boeuf avec Jedrzejczyk. Selon le candidat au titre franc, la raison pour laquelle la rupture a commencé est parce qu’il a refusé ses avances coquettes vers lui.

Jedrzejczyk a répondu à ses affirmations et a insisté sur le fait qu’il mentait.

“Il n’y a jamais eu de problème”, a déclaré Covington au podcast Eurobash de MMA Fighting. «Je n’ai jamais rien dit à propos de Joanna, je ne l’ai jamais mal regardée ou quoi que ce soit. Un jour, elle est entrée dans le gymnase et a commencé à crier: “Ahhhh Colby ceci et cela … ahhh, je te déteste”, et je me dis: “Qu’est-ce que tu fous? Quel est votre problème? »Je sais que la semaine dernière, elle a essayé de flirter avec moi, et je ne lui donnais pas l’heure parce que, soyons honnêtes, j’ai des normes, et elle ne correspond tout simplement pas à ces normes – elle n’est pas une sept ans et demi et plus, et je n’envoie que sept et demi ou plus. Alors, elle ressentit un peu ses sentiments. L’acier américain brut et le sex-appeal tordu de Colby Covington ne voulaient pas l’emmener à un rendez-vous, ne voulaient pas flirter avec elle et n’avaient aucun intérêt, parce que je suis trop occupé à perdre des dimes et des mannequins mon temps sur une femme boobie laide de Pologne ou autre. “

«Chaos» a également expliqué pourquoi la star polonaise n’est pas une «bonne personne».

“Elle veut venir me détester et me faire ressembler au méchant, mais tout le monde sait que Joanna n’est pas une bonne personne”, a déclaré Covington. «Elle croit en son propre battage médiatique, elle pense qu’elle est meilleure que la vie. Personne n’est meilleur que quiconque, je me fiche de votre titre ou de votre argent. Cela ne signifie pas que vous êtes meilleur que quiconque. “

En février, Jedrzejczyk a déclaré à ESPN que Colby devrait «s’incliner devant la reine et dire pardon» pour la façon dont il avait traité ses coéquipiers. Même si Covington a insisté sur le fait qu’il l’a déjà fait, ses excuses peuvent ne pas être perçues comme une branche d’olivier.

«Je lui ai présenté des excuses», a-t-il expliqué. «Elle en a demandé un, alors je l’ai donné. Je lui ai donné une semaine avant son combat pour le titre. J’ai dit: “Joanna, je suis désolée. Je suis désolé que vous deviez réorganiser votre visage, et nous allons tous gagner beaucoup d’argent sur mybookie.ag et c’est exactement ce qui s’est passé! »Et il est toujours réorganisé. Je ne sais pas si vous avez vu la photo l’autre jour, cette chose est toujours en noir et bleu. Cette chose a l’air méchant. Cette fille ne devrait probablement plus jamais recommencer à se battre. »

