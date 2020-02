Colby Covington explique pourquoi il n’a pas lutté contre Kamaru Usman

Le combat entre Kamaru Usman et Colby Covington s’est avéré être un classique, mais il ne s’est pas déroulé de la manière la plus attendue.

Le champion des poids mi-moyens de l’UFC Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) a affronté l’ancien champion par intérim de l’UFC 170 livres Covington (15-2 MMA, 10-2 UFC) dans l’événement principal de l’UFC 245 de décembre dernier, où les deux hommes se tenaient bout à bout au milieu de l’octogone et échangé pendant 24 minutes.

Compte tenu des antécédents de lutte collégiale décorés des deux hommes, il a été surprenant que deux combattants qui se sont appuyés lourdement sur leur lutte dans le passé, n’aient même pas tenté de mener le combat au sol.

Covington, qui avait une fiche de 3-1 sur le tableau de bord d’un juge, a déclaré qu’il avait abandonné sa lutte parce qu’il sentait qu’il avait son chemin avec Usman sur les pieds avant d’être arrêté dans la dernière minute du cinquième tour dans une finale controversée.

“Non, je n’ai pas été un peu surpris qu’il ne veuille pas lutter parce qu’il sait que s’il lutte contre une étoile D1 comme moi, il va être exposé et il va se fatiguer, et il va faire gaz, », A déclaré Covington à MMA Junkie. «La raison pour laquelle je n’ai pas mis en œuvre de lutte est que je le battais si facilement debout.

«Je l’ai vacillé dans le premier, le deuxième et le quatrième. Je lui ai fait mal avec le coup de tête, j’ai reçu un méchant coup de pied sur le corps où il était sur le point d’arrêter. Je l’ai attrapé avec de bonnes gauches droites, de bons crochets, de bons uppercuts, et je l’ai eu plusieurs fois sur des jambes tremblantes, donc j’avais tellement de succès à frapper que je n’avais pas besoin de lutter. Je gagnais tout le combat, donc je ne me sentais pas obligé de passer à la lutte. “

Les deux hommes ont tenté plus de 750 frappes significatives combinées, accélérant à un rythme incroyable. Covington a déjà pu montrer ce taux de travail impressionnant dans sa victoire à l’unanimité contre l’ancien champion des poids mi-moyens UFC Robbie Lawler lors de l’UFC d’août dernier sur ESPN 5, où il a battu le record des frappes les plus importantes tentées avec 515.

Covington a mis la pression sur Usman tôt mais n’était pas satisfait de l’arbitrage tout au long du combat. Il y a eu de nombreuses pauses dans l’action en raison d’un coup de œil et de l’aine tiré par Covington qu’il n’a pas atterri – et il pense que ces pauses dans les premiers tours qu’il contrôlait ont complètement changé le cours du combat.

“J’ai remarqué que lorsque je lui ai donné des coups de pied dans le foie et que je commençais à mettre la pression au deuxième tour, il n’aimait pas ça”, a déclaré Covington. «Il était prêt à se replier, on pouvait le voir dans ses yeux. Si vous vous figez quand je lui ai donné un coup de pied dans le foie et qu’il s’est retourné, vous pouvez le voir dans ses yeux. Il était prêt à casser et il était prêt à abandonner, mais quand vous avez cinq minutes pour récupérer dans un combat et que vous obtenez deux fois, c’est 10 minutes de repos dans un combat pour le titre. Il n’y a aucun moyen pour moi de créer un élan ou de faire pression parce qu’il prend juste des pauses, et c’est de la triche. “

“Le match revanche, il y aura un plan de match différent, une stratégie différente et je suis sûr à 110% qu’il ne pourra pas me soutenir.”

