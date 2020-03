Colby Covington: «Je ne pense pas que ce soit la bonne décision» pour annuler les cartes UFC

Image via @colbycovmma sur Instagram (photographe non répertorié)

Colby Covington pense que c’était une erreur d’annuler les trois prochains événements UFC en raison de la pandémie de coronavirus.

Lundi, le président de l’UFC, Dana White, a envoyé un e-mail aux employés de l’UFC, notifiant que les trois prochains événements du calendrier – les émissions initialement prévues pour Londres, Columbus et Portland – ont tous été «reportés indéfiniment».

La raison du retard, bien sûr, est la pandémie de COVID-19 et les risques et restrictions croissants associés aux grands rassemblements publics.

Covington considère l’annulation des événements comme une mauvaise décision et estime que les gens «agissent de manière irrationnelle» alors que le virus continue de balayer la planète.

“Je ne pense pas que ce soit la bonne décision”, a déclaré Covington à MMA Fighting. «Je pense que nous sommes de jeunes athlètes professionnels en bonne santé. Nous faisons déjà quelque chose qui est déjà assez dangereux, nous enfermer dans un octogone et nous battre les uns contre les autres, alors quoi de plus dangereux qu’une petite grippe qui se déroule actuellement? Je pense que les gens doivent juste être plus conscients de ce qui se passe, se laver les mains, prendre des distances sociales, ceci et cela. Mais en tant qu’athlètes professionnels, nous risquons déjà suffisamment.

«J’ai eu un fan qui m’a contacté de Chine, et ils ont dit:« Nous avons juste dû rester dans nos maisons pendant 30 jours, à peu près mis en quarantaine, et après cela, il n’y a pas eu de nouveaux cas depuis plus d’un mois et tout est sous contrôle ”, a ajouté Covington. “Je pense que tout le monde panique et agit de manière irrationnelle, et nous devons juste réaliser que tout est sous contrôle, et que l’Amérique, le plus grand pays du monde, ira bien et que les choses redeviendront normales.”

Colby Covington a fait les gros titres ces derniers jours.

Après que l’événement prévu de l’UFC à Londres se soit effondré, la promotion a brièvement tracé une émission à court préavis aux États-Unis pour la même date. Pendant un instant, il sembla que Covington et son grand rival Tyron Woodley pourraient titrer cette carte arrangée à la hâte.

Selon Covington, lui et Woodley ont accepté le match, mais ce n’était tout simplement pas possible.

“Les deux parties étaient d’accord”, a déclaré Covington. “Tyron Woodley n’a jamais accepté de se battre avec moi. Pour la toute première fois, il a finalement accepté de me battre, et c’était sur le point de se produire pour les gens, et tout d’un coup, la prise a été débranchée, et ils n’ont trouvé aucun endroit pour combattre. »

Maintenant que ce combat contre Woodley a échoué, Covington dit qu’il se concentre à nouveau sur le match revanche avec le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman.

“Cela a définitivement la priorité sur Woodley”, a-t-il déclaré.

Qui voulez-vous voir Colby Covington se battre ensuite?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/03/2020.