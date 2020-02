Colby Covington: je rejouerai Kamaru Usman en juillet après que Jorge Masvidal se sera retiré du combat pour le titre

Dans l’état actuel des choses, Kamaru Usman et Jorge Masvidal sont sur un parcours de collision de championnat pour l’UFC 252, qui devrait provisoirement se dérouler le 11 juillet 2020 à Las Vegas, Nevada, dans le cadre des festivités annuelles de la promotion de la Semaine internationale de la lutte internationale.

Mais il y a une personne qui croit fermement que le combat pour le titre des poids mi-moyens ne verra pas le jour, comme Colby Covington dit que Masvidal trouvera un moyen de sortir du combat en demandant plus d’argent qu’il ne le mérite.

“Pour être honnête, je l’appelle en ce moment – faites le savoir à tout le monde. Laissez Dana [White] et tous les gens savent dans cette interview que «Street Judas» également connu sous le nom de «compagnon» Jorge Masvidal ne va pas combattre «Marty Fakenewsman», a déclaré Covington à MMA Fighting. “Il va attendre et se tarir.”

De plus, “Chaos” dit que Masvidal l’admet ou non, il est toujours attaché à marquer un combat contre Conor McGregor.

“Il va essayer d’attendre pour se battre” Con Man ” [Conor] McGregor, le petit lutin irlandais, qui ne pouvait pas faire tomber un vieil homme d’un tabouret de bar. Le gars n’a pas de f * cking. Il ne pouvait pas se battre avec un sac en papier mouillé », a-t-il ajouté.

“Mais nous ne parlons pas de” Con Man “McGregor. Nous parlons de “Street Judas”. Il va penser qu’il vaut plus, sa valeur est plus et il va attendre Conor ou même une revanche de Nate Diaz, le garçon de soja, parce que tout le monde sait que ces gifles de Stockton ne font pas de merde. Il va se tarir.

“En juillet, International Fight Week, je reviens pour le peuple. Je reviens pour l’Amérique. Je suis le champion de l’Amérique. A l’International Fight Week, le champion va défendre son titre. Ce sera un rematch de ce qui s’est passé le 14 décembre, cette fois avec un terrain de jeu réel et équitable. Ce sera un combat complètement différent “, a-t-il conclu.

Une revanche contre Nate Diaz a été brièvement discutée après que Masvidal l’a sorti à l’UFC 244, mais il semble que le cogneur de Stockton soit à nouveau sur une pause prolongée, ce qui signifie que les options de Jorge ont diminué.

Malgré tout, Masvidal participera à son premier combat pour le titre cet été contre un champion qui n’a pas encore goûté à la défaite à l’intérieur de l’Octogone. Avec une victoire là-bas, il pouvait se retrouver à regarder Covington à l’intérieur de la cage à huit côtés pour régler le boeuf de ce qui était autrefois une amitié très étroite.

Sinon, Covington aura peut-être la chance de régler le score avec “The Nigerian Nightmare” … ainsi qu’avec la Nevada State Athletic Commission (NSAC).