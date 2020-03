Colby Covington: Jorge Masvidal s’est «surévalué» pour éviter Kamaru Usman: «Il veut de l’argent de Conor McGregor»

Colby Covington estime que son ancien meilleur ami Jorge Masvidal s’est délibérément «surévalué» pour son combat contre le champion des poids mi-moyens Kamaru Usman.

Désireux d’obtenir un match revanche avec Usman après son arrêt lors du dernier tour de leur première rencontre, le combattant franc-américain de la Top Team a averti Masvidal: «soit prendre le cul à la queue de Marty et être exposé … ou il doit s’asseoir le f * ck retour et laissez les grands garçons jouer au sommet de la montagne. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il était probable que Masvidal affronterait Usman ensuite, Covington a souligné qu’il prévoyait pourquoi le combat n’aurait pas lieu depuis longtemps.

Cette interview a eu lieu avant l’introduction par ATT d’une politique de «tolérance zéro» en ce qui concerne les discussions internes sur les ordures.

“Nous devons découvrir comment cela se passe parce que je dis aux gens dans les médias depuis des mois ce qui va se passer avec ce combat”, a déclaré Covington au podcast Eurobash de MMA Fighting.

“J’ai dit que le compagnon Jorge Masvidal, alias” The Street Judas “, allait se sur-tarifer hors du combat, il ne voulait pas combattre Marty Fakenewsman [Usman]. Il ne veut pas combattre quiconque peut le combattre parce qu’il ne peut pas lutter. Tout ce qu’il peut faire, c’est avoir de la chance et lancer des coups de feu de Je vous salue Marie et atterrir des KO de Je vous salue Marie et obtenir un éclaircissement dans une bouteille et obtenir un peu de battage médiatique sur lui. “

Covington a éviscéré le record de Masvidal pour tenter de souligner que son ascension vers la célébrité est purement basée sur le battage médiatique:

«Tout ce que Jorge est, c’est du battage médiatique. N’oublions pas que l’homme a des pertes à deux chiffres, il a près de 15 pertes à son actif. N’oublions pas que le gars est un combattant 50-50 au cours des quatre ou cinq dernières années lorsque vous regardez son record combiné. N’oublions pas que le gars n’a battu personne dans le top cinq. Le gars est tout à fait hype. C’est ce qui est triste dans le sport aujourd’hui, tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un ou deux KO et vous obtenez le battage médiatique sur vous et les gens pensent que vous êtes un batteur mondial – ce n’est pas réaliste », a-t-il déclaré.

Covington a en outre souligné comment Masvidal s’était sur-évalué et a insisté pour que «Gamebred» recherche un salaire similaire à Conor McGregor pour le combat. Pour cette raison, il pense que lui et Usman devraient plutôt se rencontrer pour la deuxième fois.

«Jorge ne va pas signer pour se battre. Ce combat devait être signé il y a un mois ou deux. Ils ont traîné ce combat, essayant de le faire signer et vous pouvez voir que Jorge leur pose trop de problèmes », a-t-il déclaré.

“Il veut le combat Conor et il pense qu’il mérite de l’argent Conor – il ne mérite pas l’argent Conor et il n’est pas un combattant de niveau Conor. Il a besoin de surmonter cela, de sortir et de prendre le cul de Marty et d’être exposé, ce que je ne pense pas qu’il va se présenter, ou il doit s’asseoir en arrière et laisser le gros les garçons jouent au sommet de la montagne, et c’est moi contre Marty Fakenewsman – deuxième manche. »

