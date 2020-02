Colby Covington: Kamaru Usman est le «deuxième meilleur» combattant au monde

Image via @colbycovmma sur Instagram

Colby Covington est devenu inhabituellement calme après son combat pour le titre des poids mi-moyens de l’UFC 245 avec Kamaru Usman, qu’il a perdu via le TKO au cinquième round après quatre rounds serrés. Cette période de silence est terminée.

Maintenant, la star du poids welter au franc-parler est de retour dans les gros titres aura toute la confiance et la bravade pour lesquelles il est devenu connu.

S’exprimant lundi au MMA Show d’Ariel Helwani, Covington a regardé en arrière sa défaite contre Usman, déclarant le champion le “deuxième meilleur” combattant au monde, et assurant que lui et Usman étaient à un niveau totalement différent de leurs rivaux.

. @ ColbyCovMMA qualifie Kamaru Usman de “deuxième meilleur” combattant au monde. Dit lui-même et Usman sont à un niveau différent que le reste de la division. #HelwaniShow @arielhelwani

– MMA On Point (@OnPointMMA) 3 février 2020

Alors que Covington a donné un petit signe de tête à la compétence d’Usman, il est ensuite revenu à sa conversation de poubelle typique, dénigrant le champion pour sa personnalité.

. @ ColbyCovMMA appelle Kamaru Usman un “sac poubelle humain” et dit qu’Usman a le charisme d’une vadrouille. #HelwaniShow @arielhelwani

– MMA On Point (@OnPointMMA) 3 février 2020

Covington a également évoqué l’arrêt de son combat contre l’UFC 245 avec Usman, ce que certains fans ont jugé un peu prématuré. Il croit que l’arbitre Marc Goddard a largement dépassé le stade en arrêtant le combat et a juré de ne pas laisser Goddard officier ses combats à l’avenir.

. @ ColbyCovMMA dit que l’arbitre Marc Goddard aurait dû être une “mouche sur le mur” à l’intérieur de l’Octogone lors de son combat contre Kamaru Usman mais Goddard “voulait tout faire pour lui.” Dit que Goddard ne devrait plus être autorisé à arbitrer #MMA. #HelwaniShow @arielhelwani

– MMA On Point (@OnPointMMA) 3 février 2020

. @ ColbyCovMMA promet de ne plus jamais laisser Marc Goddard arbitrer l’un de ses combats. #HelwaniShow @arielhelwani

– MMA On Point (@OnPointMMA) 3 février 2020

Bien que Covington soit clairement déçu du résultat de son combat avec Kamaru Usman, il est convaincu qu’il deviendra le champion des poids mi-moyens dans un avenir proche, et souhaite une revanche avec Usman dès que possible.

. @ ColbyCovMMA dit qu’il sera le champion du poids welter #UFC à la même époque l’année prochaine. #HelwaniShow @arielhelwani

– MMA On Point (@OnPointMMA) 3 février 2020

. @ ColbyCovMMA dit qu’il veut une revanche immédiate contre Kamaru Usman pour le titre #UFC welterweight. #HelwaniShow @arielhelwani

– MMA On Point (@OnPointMMA) 3 février 2020

Pour ce que ça vaut, Usman semble avoir des opinions très similaires à Covington, ayant récemment reconnu les compétences de son rival et concédé qu’il est probable qu’ils se disputeront à l’avenir.

“Il a vraiment montré à quel point il est bon, et je donne du respect quand le respect est dû”, a déclaré Usman à propos de Covington sur l’expérience Joe Rogan. “Je ne suis pas haineux. Je sais qu’il pourrait se battre. Je sais qu’il était bon. Je savais qu’il était dur et je savais aussi qu’il était un compétiteur. Il a toujours été un concurrent. “

«C’est un dur à cuire, et à la fin de la journée, pour faire des combats fantastiques, il faut avoir le bon partenaire de danse, et il était le bon partenaire de danse. Pour être honnête avec vous, si je ne lui en prenais pas trop – parce que chaque combat vous prend quelque chose en interne – donc si je ne lui en prenais pas trop, je pense que je pourrais le revoir, pour être honnête , car il est clair que nous sommes les deux meilleurs gars de la division, et donc oui, j’ai hâte de le revoir. »

Pensez-vous que Colby Covington et Kamaru Usman se battront à nouveau à l’avenir?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 2/3/2020.