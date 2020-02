Colby Covington montre sa mâchoire: “Je ne l’ai pas cassée”

Les photos et les vidéos ont pu être vues Kamaru Usman s’est cassé la mâchoire de Colby Covington lors de son combat à l’UFC 245. Le Wélter World Weight Champion était meilleur que son adversaire et a pu conserver le titre. “Chaos” a passé quelques jours loin des projecteurs, mais vient de rentrer et avec toute la force du monde pour remonter au sommet.

Colby Covington montre sa mâchoire

Et cela arrive, comment pourrait-il en être autrement, pour ne pas leur avoir permis de le voir faible. Par conséquent, dans une récente interview avec Ariel Helwani, le combattant américain toujours controversé a affirmé qu’en réalité ils n’ont pas cassé sa mâchoire.

Ici, tout le monde peut penser ce qu’il veut. Après tout, ce n’est pas non plus un problème important. Oui, c’est évidemment pour le retour de Covington dans l’octogone, mais s’il n’a vraiment pas subi une telle blessure, mieux pour tout le monde. Bien que pour l’instant on ne sait pas quand il se battra à nouveau. Oui, il est clair que vous souhaitez recevoir une autre opportunité en tant que titulaire.

Mais ça il n’est pas si clair que cela se produira immédiatement. Cela n’a aucun sens d’être à nouveau un challenger à 170 livres et si je pensais à aller dans une autre division, ce qu’il n’a jamais dit, cela ne se produirait pas non plus. Par conséquent, nous comprenons que vous devrez obtenir au moins une victoire de plus pour recevoir une autre chance d’être couronné.