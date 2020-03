Colby Covington ne recule pas devant les querelles avec Jorge Masvidal «médiocre» et Joanna Jedrzejczyk «délavée»

Quiconque espère un Colby Covington plus gentil et plus doux devra attendre.

Le candidat au poids welter, toujours controversé, a récemment parlé à Submission Radio et a expliqué qu’il voulait s’excuser auprès de son compatriote américain Dustin Poirier pour les insultes qu’il avait faites à propos de Poirier dans une interview avec ESPN. Mais la branche d’olivier de Covington n’a été étendue qu’à Poirier et quand il a été interrogé sur d’autres querelles en cours avec les membres du TCA Jorge Masvidal et Joanna Jedrzejczyk, Covington a doublé ses sentiments.

“Quel est mon message à Jorge” Compagnon “Jorge Masvidal alias” Street Judas “, le gars qui a essayé de me poignarder dans le dos pour de l’argent et des affaires?” Dit Covington. «Vous avez votre attente de coqueluche, mon pote. Vous avez obtenu vos 10 secondes de gloire. Ils sont debout. Vous frappez la foudre dans une bouteille. Mais regardons votre dossier, mon pote. Vous avez enregistré des pertes à deux chiffres dans votre dossier. Vous êtes un combattant médiocre moyen à 50/50. Arrêtez d’agir comme si vous étiez si génial, vous n’êtes pas génial. Vous savez ce qui s’est passé lorsque nous nous entraînions depuis huit, neuf ans. Il n’y a jamais eu une seconde où tu m’as battu.

“Donc, si vous voulez être embarrassé devant le monde, faisons-le, parce que Jorge continue de parler de vouloir se battre dans les rues. C’est comme, mec, si on se bat dans la rue, qui va payer tes factures médicales, Jorge? Au moins, si nous nous battons dans l’octogone de l’UFC, je vais vous casser la mâchoire, je vais réorganiser votre visage et l’UFC couvrira vos frais médicaux. Alors, laissons nos affaires dans l’octogone. Mais il ne veut pas me battre dans l’octogone, il sait mieux que ça. “

La querelle Covington-Masvidal n’a rien de nouveau. Autrefois considéré comme des amis proches, une rupture s’est développée entre les deux, car ils sont tous deux devenus des stars dans la division des poids mi-moyens au cours des dernières années, Covington remportant un titre intérimaire et Masvidal réclamant la ceinture «BMF» dans un combat de haut niveau face à Nate Diaz.

Quant à Jedrzejczyk, alors que les deux ne régleront pas le score dans la cage, elle et Covington se sont quand même engagées dans un combat verbal avec l’ancien champion des poids paille disant à ESPN que Covington devrait s’excuser pour son comportement irrespectueux au gymnase. Covington n’a pas accepté cette suggestion avec bonté, envoyant plutôt des commentaires plus grossiers dans la direction de Jedrzejczyk.

“Et en ce qui concerne Joanna Jedrzejczyk, vous savez, sa petite pièce secondaire, qu’ils ont eu une petite aventure en ce moment, je pourrais donner un f * ck moins sur elle”, a déclaré Covington. «Elle est lavée, personne ne se soucie d’elle. Elle était «la boogiewoman», maintenant elle est «la boobie woman».

«Regardez son visage. Elle a réarrangé son visage, et je l’ai appelé. Au début de la semaine, la semaine avant son combat, j’ai mis une vidéo disant, hé les gars, Joanna veut des excuses de ma part, alors je suis là pour mes excuses. Joanna, je suis désolée. Je suis désolé que vous ayez dû réorganiser votre visage et que tout le monde devienne riche sur mybookie.ag. Et c’est exactement ce qui s’est passé, je suis devenu riche. J’ai fait une Rolex avec le cul de chienne de Joanna Jedrzejczyk. “