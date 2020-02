Colby Covington pense que Jorge Masvidal va «se tarir» pour éviter de combattre Kamaru Usman

Colby Covington est confiant qu’il sera la prochaine personne à affronter le champion poids mi-moyen de l’UFC Kamaru Usman malgré les plans d’une confrontation avec Jorge Masvidal provisoirement prévue pour juillet.

Le président de l’UFC, Dana White, a déjà annoncé qu’il souhaitait réserver Usman contre Masvidal lors de l’International Fight Week à Las Vegas, mais le combat est loin d’être officiel.

Autant l’UFC voudrait que le combat se déroule, Usman et Masvidal doivent encore passer par des négociations contractuelles avant que quoi que ce soit puisse être signé, scellé et livré.

Selon Covington, il n’achète pas une seconde que Masvidal mettra réellement un stylo à papier sur un contrat pour faire face à Usman avant d’essayer de gouge l’UFC pour beaucoup d’argent. Au lieu de cela, Covington pense qu’une fois que les demandes de Masvidal ne seront pas satisfaites, il obtiendra le match revanche avec Usman après être tombé au champion en titre de 170 livres au cinquième tour TKO lors de leur première rencontre en décembre dernier.

“Pour être honnête, je l’appelle en ce moment – faites le savoir à tout le monde. Laissez Dana [White] et tous les gens savent dans cette interview que «Street Judas» également connu sous le nom de «compagnon» Jorge Masvidal ne va pas combattre «Marty Fakenewsman», a déclaré Covington à MMA Fighting. «Il va attendre et se tarir.

“Il va essayer d’attendre pour se battre” Con Man ” [Conor] McGregor, le petit lutin irlandais, qui ne pouvait pas faire tomber un vieil homme d’un tabouret de bar. Le gars n’a pas de f * cking. Il ne pouvait pas se battre avec un sac en papier mouillé. Mais nous ne parlons pas de “Con Man” McGregor. Nous parlons de “Street Judas”. Il va penser qu’il vaut plus, sa valeur est plus et il va attendre Conor ou même une revanche de Nate Diaz, le garçon de soja, parce que tout le monde sait que ces gifles de Stockton ne font pas de merde. Il va se tarir. “

En plus des problèmes entourant Masvidal, Covington n’est pas certain que Usman veuille vraiment que ce combat se produise non plus.

“Ce que” Marty Fakenewsman “va faire, il va de nouveau simuler des blessures”, a déclaré Covington. «Il va rattraper ses blessures. Il ne veut combattre personne. Il ne veut plus combattre Colby “Chaos” Covington parce qu’il sait qu’il s’est fait battre le cul le 14 décembre et qu’il a eu de la chance et qu’il a été sauvé par un arbitre. Il a obtenu des radeaux de sauvetage d’une réf.

“Nous devrons voir ce qui se passe. Je ne pense pas que “Journeyman” Jorge Masvidal s’intensifie. “

Covington a déjà lancé une campagne très publique appelant à la revanche avec Usman tout en tirant sur l’arbitre Marc Goddard pour ce qu’il considérait comme un arrêt précoce du premier combat. Il s’est également plaint du fait que Goddard ait appelé une paire de fautes qui ont ralenti son élan, en particulier un tir à l’aine qui, selon lui, n’a pas atterri bas sur Usman.

C’est pourquoi Covington appelle à la revanche et si Usman est disposé à lui faire face à nouveau en juillet, il signera le contrat dès qu’il tombera sur sa table.

“C’est le moment idéal”, a déclaré Covington. “En juillet, Semaine internationale de la lutte, je reviens pour le peuple. Je reviens pour l’Amérique. Je suis champion d’Amérique. Lors de l’International Fight Week, le champion va défendre son titre. Ce sera une revanche de ce qui s’est passé le 14 décembre, cette fois avec un terrain de jeu réel et équitable. Ce sera un combat complètement différent.

“Le match revanche va être complètement différent parce que ce sera un terrain de jeu équitable et je vais lever la main pour le peuple.”