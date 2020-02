Colby Covington précise que si son prochain combat n’est pas pour le titre, il ne se battra plus

Oui dans le prochain combat de Colby Covington Il n’y a pas de titre en jeu, le combattant a révélé qu’il pouvait quitter le sport pour toujours.

Covington, ancien champion par intérim des 170 livres du UFC, a accordé son premier entretien après avoir perdu Kamaru Usman dans le UFC 245, et a précisé qu’il voulait une vengeance immédiate.

«Une deuxième partie. Il reste encore dix minutes à ce sujet », a déclaré Covington dans Le salon Ariel Helwani MMA Lundi après-midi. «Je l’ai battu à chaque agression et l’arbitre l’a sauvé. Il doit y avoir une deuxième partie et elle doit être spécifiée immédiatement. Je sais qu’il fait semblant de se blesser, de trouver des excuses et de créer de faux récits, mais il doit y avoir justice. À la fin de cette année, j’aurai cette ceinture enroulée autour de ma taille, et ce n’est pas que cette ceinture compte, car c’est une «ceinture Power Ranger». Qui pourrait donner une merde *? Mais c’est une ceinture pour le peuple. Le peuple veut un combat équitable avec des juges justes. Nous devons le répéter immédiatement. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il accepterait autre chose qu’une opportunité de départ, comme une bagarre avec Michael Chiesa“Chaos” a dit qu’il était prêt à ne jamais se battre s’il ne se vengeait pas.

“C’est vrai”, a-t-il dit. «J’attendrai qu’ils me donnent ma revanche et me rendent le championnat du monde que je n’ai jamais perdu. Soit c’est le titre, soit je pars. À moins qu’ils ne trouvent un combat de ce calibre, ce que je suis sûr qu’ils ne feront pas. Donc, soit se battre pour le titre, soit il ne pourra plus jamais le refaire », a-t-il conclu.