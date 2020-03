Colby Covington présente ses excuses à Dustin Poirier pour avoir rompu l’accord avec le maintien de la civilité à ATT

Colby Covington il ne s’était jamais excusé … jusqu’à présent.

L’ancien champion par intérim, autoproclamé comme le “super méchant de la UFC“, Se caractérise par le fait de ne pas avoir de poils sur la langue et d’être aussi politiquement incorrect que possible. Cependant, pour le bien du gymnase dont il prétend être un leader, American Top TeamPour la première fois, il a rétracté ce qu’il a dit.

Depuis l’adoption de son nouveau personnage, Covington a lutté avec de nombreux combattants ATT comme Amanda Nunes, Joanna Jędrzejczyk et son ex-meilleur ami, Jorge Masvidal. Il les rejoint Dustin Poirier, qui n’aimait pas les commentaires que que Chaos ‘a fait sur les réseaux sociaux avant son combat titulaire avec Khabib Nurmagomedov dans le UFC 242.

Poirier a pris les choses à cœur et a averti Covington que s’il le voyait jamais au centre ATT, il devrait se préparer à un combat.

Compte tenu des tensions dans le gymnase, Covington et Poirier ont conclu un “traité de paix” avec le propriétaire de l’équipe, Dan lambert, pour garder les choses civilisées. Mais apparemment, l’ancien champion par intérim de 170 livres a oublié cela lorsqu’il a été interviewé lundi par Ariel Helwani.

“Nous avons décidé de mettre les bœufs de côté lorsque nous entrons dans ATT … Je ne peux pas dire ce qui va se passer dans la rue. Il va probablement me fuir. “@ ColbyCovMMA dit que les choses entre lui et Dustin Poirier sont civiles dans le gymnase, mais la rue est une autre histoire (via @arielhelwani) pic.twitter.com/hWk35wrG8x

– ESPN MMA (@espnmma) 17 mars 2020

“Il n’y a rien que nous puissions faire à l’American Top Team. C’est un endroit pour les affaires. C’est un sanctuaire. Nous respectons les règles de l’American Top Team. Nous avons décidé de mettre notre problème de côté lorsque nous rejoignons l’American Top Team. Je ne peux pas dire ce qui se passera lorsque nous nous rencontrerons dans la rue. Il va probablement fuir loin de moi et rentrer à la maison en Louisiane. Nous savons que vous avez évité de me battre dans l’octogone. C’est ce qui rend tout stupide. C’est une finition qui tente de défier le plus grand poids welter de tous les temps. Depuis le début, ce sont toutes de fausses nouvelles, Ariel. Le gars doit rester sur son chemin, comprendre son rôle de combattant de classe B. Connaissez votre rôle, salope. Je suis au sommet de la division des poids mi-moyens et c’est moi qui vais sauver l’UFC. »

Le lendemain de l’entretien, Covington s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour s’excuser publiquement.

“J’ai conclu un accord pour garder les choses civiles avec @dustinpoirier et je l’ai rompu dans une interview hier. Je suis un homme de parole et je m’excuse pour l’erreur. »

Dans une interview avec Submision Radio, Covington a profité de l’occasion pour approfondir ses excuses.

«Je tiens à m’excuser auprès de mon coéquipier, Dustin Poirier. J’ai rompu une promesse avec mon agent, Dan Lambert. Je me sens vraiment mal, mec. Je me sens honteux. Hier, Helwani m’a posé une question sur Dustin, mon coéquipier, et j’ai en quelque sorte perdu mon calme. J’étais très occupé à cracher du feu sur le monde à cause de mon enthousiasme pour le combat avec (Tyrone) Woodley que j’ai téléchargé Dustin. Je veux juste dire que je suis désolé, Dustin. Tu es toujours mon ami. Nous pouvons être amis. Je suis désolé d’avoir blessé tes sentiments. Que les affaires reviennent à ce qu’elles étaient dans American Top Team. Je veux avoir un gymnase civilisé, sans drame ni problème. »

Poirier acceptera-t-il ses excuses?