Colby Covington présente ses excuses à Dustin Poirier pour avoir rompu sa promesse

Colby Covington a rompu la promesse de garder les choses civiles avec son coéquipier, et maintenant il le regrette.

Ce n’est pas un secret pour ce que ses coéquipiers de l’American Top Team pensent de lui, mais il y a un combattant en particulier dont Covington regrette d’avoir parlé de détritus.

Son boeuf avec Dustin Poirier est né en septembre dernier, quand Covington a choisi Khabib Nurmagomedov sur lui dans leur combat pour le titre UFC léger à l’UFC 242, que Poirier n’a pas trop bien pris.

Après sa défaite contre Nurmagomedov, Poirier a été invité à se battre contre son coéquipier Jorge Masvidal, et il a répondu en prenant un coup à Covington, disant qu’il ne serait pas à guichets fermés comme lui.

Cela a entraîné des allers-retours entre les deux, Poirier avertissant même Covington, que cela pourrait devenir moche si les deux se croisaient au gymnase.

Dans une interview accordée à ESPN lundi soir, Covington a déclaré que les choses étaient désormais civiles entre lui et Poirier au gymnase, mais ce ne serait probablement pas le cas s’ils étaient dans les rues, car Poirier courrait simplement.

Mais avec le recul, Covington regrette ce qu’il a dit, adressant des excuses à Poirier.

«Je veux faire de petites excuses; Je me suis déconnecté hier », a déclaré Covington au MMA Junkie. «Je peux être un homme plus grand et admettre que je me trompe, et j’ai rompu une promesse de Dan Lambert, et j’ai honte de moi de faire ça. Je pensais que – vous savez que j’ai été pris dans l’instant, et j’ai été pris au dépourvu hier avec une question posée sur Dustin Poirier, et je le regrette en quelque sorte. J’aurais aimé ne pas avoir été aussi dur avec lui.

“C’est un coéquipier, c’est un ami maintenant, nous n’avons plus de bœuf personnel. C’est juste des affaires, et tout doit rester calme et bon chez American Top Team, et je ne veux plus de problèmes avec ça. Je veux juste continuer. Il a une classe de poids différente, et je vais me concentrer sur ce qui est important et ce qui m’attend et c’est soit «Marty Fakenewsman», «Journeyman» Jorge Masvidal ou «Tyquil» Woodley ».