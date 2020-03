Colby Covington présente ses excuses à Dustin Poirier pour ses insultes récentes: «J’ai en quelque sorte perdu mon sang-froid»

Colby Covington a plusieurs querelles en cours à un moment donné, et il cherche à en retirer un de l’équation.

Personne n’a été à l’abri de l’invective de Covington au cours des dernières années, y compris ses camarades Tyron Woodley, Jorge Masvidal et Dustin Poirier. À plusieurs reprises, Covington s’est donné la tête avec eux dans les médias et dans une récente interview avec ESPN, il a eu quelques mots de choix pour Poirier. Les deux se sont mal vus dans le passé, Poirier accusant Covington de vendre à des fins publicitaires et Covington qualifiant Poirier d ‘«égocentrique».

“Nous ne pouvons rien faire chez American Top Team, c’est un lieu d’affaires, c’est un sanctuaire, et nous respectons les règles de l’American Top Team”, a déclaré Covington. «Nous avons donc décidé de mettre les bœufs de côté lorsque nous entrons dans American Top Team, nous gardons tout en place.

«Je ne peux pas dire ce qui va se passer dans les rues. Il va probablement me fuir et rentrer chez lui en Louisiane. Nous savons qu’il me fuit dans l’octogone, il ne va jamais essayer de me battre dans l’octogone. C’est ce qui rend le tout stupide. Il est un peu délavé léger et il essaie d’appeler le plus grand poids welter de tous les temps, moi, moi-même. Tout cela depuis le début n’est que de fausses nouvelles et cela n’a aucun sens. Le gars doit rester dans sa file, comprendre son rôle, agir comme un combattant de niveau B et juste connaître votre rôle, salope. Je suis au sommet de la montagne en ce moment dans la division des poids mi-moyens et je suis en train de sauver l’UFC. “

Cependant, Covington a changé son air lors d’une interview avec Submission Radio, expliquant qu’il avait fait une promesse au chef de l’ATT, Dan Lambert, qu’il n’intensifierait pas la querelle Poirier.

“Je veux profiter de ce moment, les gars, pour m’excuser très vite”, a déclaré Covington. «Je tiens à m’excuser auprès de mon coéquipier, Dustin Poirier. J’ai rompu une promesse à mon agent, Dan Lambert. Et je me sens vraiment mal et j’ai honte. Hier, Ariel Helwani m’a posé une question sur Dustin, mon coéquipier, et j’ai en quelque sorte perdu mon sang-froid. J’étais trop occupé à cracher du feu sur le monde et j’étais tellement excité par le combat de Woodley que j’ai en quelque sorte explosé sur Dustin. Je veux juste dire que je suis désolé, Dustin. Tu es toujours mon ami, nous pouvons être amis. Je suis désolé d’avoir blessé vos sentiments et d’avoir dit dans le passé des mots qui auraient pu nuire à vos sentiments, et vous savez, les affaires reviennent à la normale chez American Top Team.

«Je veux avoir un gymnase civil et je ne veux pas qu’il y ait du théâtre ou du bœuf dans le gymnase, je veux garder les choses civiles. Et si l’un de ces gars veut venir me combattre, n’importe qui là-bas, vous savez où me trouver. On peut se battre pour beaucoup d’argent dans l’octogone. Mais pourquoi ces gars ne parlent-ils pas de me combattre dans l’octogone? Ils ne cessent de parler de me battre dans la rue. »

Le changement de ton est rare pour Covington, qui a continué à échanger des insultes avec Woodley, Masvidal et l’actuel champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman, entre autres. Une longue séquence de victoires et un personnage effronté ont fait de Covington un titre de titre et un détenteur de titre intérimaire au cours des dernières années.

Pourtant, de l’aveu même de Covington, son interaction avec le Poirier typiquement cordial allait plus loin qu’il ne le voulait.

“Ouais, je ne m’excuse jamais et je ne peux pas croire que je le fais ici aujourd’hui avec vous les gars, mais, vous savez, c’est à quel point j’ai confiance en vous les gars et la foi en vous les gars”, a déclaré Covington. «Et ce qui m’a donné envie de m’excuser, c’est que je m’excuse vraiment auprès de Dan Lambert. J’ai rompu une promesse. Nous avons fait une promesse: il est dans une catégorie de poids différente. C’est un poids léger, je suis un poids welter. Notre entreprise et nos chemins ne vont pas se croiser, il n’y a donc aucune raison de parler les uns des autres. Gardons tout normal au gymnase, et les gars peuvent interagir et s’entraîner, et ils peuvent se détester, mais nous avons suffisamment d’espace dans le gymnase où il ne devrait pas y avoir de problèmes, gérons simplement nos affaires.

«Et j’ai rompu cette promesse avec Dan, et je lui ai dit que je n’allais pas parler de Dustin, il ne parlerait pas de moi, et j’ai honte, mec. Je n’aime généralement pas ça, mais vous savez, je suis un homme à admettre quand je me trompe, et je me trompe, j’ai fait une erreur. Je suis comme tous les autres Américains, nous faisons des erreurs. et la chose la plus importante est que nous apprenons de nos erreurs, et j’ai appris de mon erreur et je vais aller mieux. Je suis désolé, Dan Lambert. Je suis désolé, Dustin. Je vous aime, American Top Team pour toujours. “

Covington attend actuellement sa prochaine réservation de combat après avoir perdu un combat de championnat dramatique contre Usman à l’UFC 245 en décembre, tandis que Poirier devrait combattre Dan Hooker en mai. En ce qui concerne Covington, il serait préférable que lui et Poirier puissent en parler avant de poursuivre leur carrière.

«Je voudrais m’asseoir avec lui, avoir une petite conversation, lui parler dans les yeux, vous savez, avoir une jauge et sentir comment il se sent et penser et le laisser se débarrasser de certaines choses de sa poitrine, puis moi réfuter et lui dire la vérité et me laisser enlever certaines choses de ma poitrine, ce que je crois », a déclaré Covington.

«Nous sommes tous les deux têtus à notre manière et nous sommes têtus et nous sommes tous les deux des combattants et nous aimons nous battre, alors ne nous inquiétons que de nous battre et de nous préparer pour nos combats. Il a un gros combat à venir avec quelqu’un, et je suis inquiet de récupérer mon match revanche et de récupérer ma ceinture, alors allons-y chacun de notre côté et laissons le passé disparaître. “