Colby Covington prévoit “ la suite et la trilogie ” avec Kamaru Usman, dit que l’UFC “ aime l’idée ”

En décembre, dans l’événement principal de l’UFC 245, Kamaru Usman et Colby Covington ont livré un thriller absolu d’une lutte pour le titre des poids mi-moyens.

En fin de compte, Usman a remporté ce combat via TKO au cinquième tour pour conserver le titre, mais il ne semble pas que son temps dans la cage avec Covington soit terminé.

S’adressant récemment à MMA Junkie, Covington a de nouveau appelé à une revanche avec le champion – une idée dont il dit que les cuivres de l’UFC ont été réceptifs. Il est ensuite allé plus loin et a prévu un troisième combat avec Usman sur la route.

«Il y a eu des discussions avec l’UFC; ils aiment l’idée d’un match revanche », a déclaré Covington. «Ils pensent que c’est justifié. Je veux dire, regardez le combat. Je monte de trois tours à un avant le cinquième tour. J’ai gagné les premier, deuxième et quatrième, il n’y a pas de question à ce sujet et l’UFC aime l’idée. Le combat a livré. Ce fut un grand combat, un combat passionnant, nous avons organisé un spectacle pour les gens, mais cela ne fait que commencer. Cela vient de commencer. C’était le Round 1; il y a les tours 2 et 3 à venir. Il y a une suite et une trilogie à venir dans ce combat, donc je pense qu’ils aiment l’idée. “

Covington a poursuivi, partageant sa conviction qu’il y avait une demande importante de relance et insistant pour que les choses se déroulent différemment lors d’une deuxième réunion.

“Les gens savent qui est le vrai champion, et les gens veulent le Round 2”, a déclaré Covington. «C’est la guerre, et nous avons eu une bataille. Mais vous savez quoi, nous ne faisons que commencer. Nous commençons tout juste. C’était le Round 1, il reste encore les Round 2 et 3, et la prochaine fois ce sera un terrain de jeu équitable. Il ne sera pas en mesure de simuler des blessures pour obtenir un changement d’élan lorsque je suis sur le point de l’arrêter dans un combat, donc ce sera un résultat complètement différent la prochaine fois. “

Il suffit de dire que Colby Covington a toujours son réticule verrouillé sur Kamaru Usman. Pour ce que ça vaut, Usman prévoit également une revanche avec Covington, donc nous pouvons supposer que leur rivalité n’est pas encore terminée.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/02/2020.