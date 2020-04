Colby Covington prie pour avoir la chance de prendre sa retraite Tyron Woodley

Après avoir mis en vedette un UFC à la carte pour la première fois, Colby Covington est prêt à revenir à la télévision gratuite. Mais seulement si l’adversaire est Tyron Woodley.

Covington et Woodley sont engagés dans une querelle enflammée depuis des années maintenant, les anciens partenaires d’entraînement de l’American Top Team attisant les flammes d’un combat potentiel alors qu’ils continuaient à trouver du succès dans la division des poids welters. Pour diverses raisons, un affrontement entre les deux ne s’est jamais concrétisé, mais ils se sont récemment retrouvés en campagne pour se battre à nouveau.

Avec la pandémie de coronavirus faisant des ravages sur le calendrier de l’UFC, le principal affrontement de Woodley avec Leon Edwards qui devait avoir lieu à Londres le 21 mars a été abandonné – l’événement lui-même serait bientôt annulé entièrement – laissant Woodley sans réservation. Après la publication de rapports selon lesquels le retour du champion des poids légers Khabib Nurmagomedov en Russie pourrait l’exclure d’un combat avec Tony Ferguson qui devait faire la une de l’UFC 249, Woodley et Covington ont tous deux suggéré sur les réseaux sociaux qu’un combat entre les deux pourrait sauver la série. .

Un combat de titre intérimaire léger entre Ferguson et Justin Gaethje a plutôt été réservé en tant que nouvel événement principal de l’UFC 249, mettant à nouveau le combat Woodley contre Covington en veilleuse. Covington est apparu dans l’émission What the Heck pour expliquer son récit des dernières rumeurs de Woodley et pourquoi un combat entre les deux doit avoir lieu un jour.

“Le fait est que je ne suis pas le deuxième violon”, a déclaré Covington. «Je ne joue le deuxième violon à personne, donc ce que j’essaie de dire, c’est quand le combat contre Tony et Khabib s’est effondré, ils ont dit que ce combat n’allait pas continuer, j’ai appelé l’UFC, j’ai dit: ‘ Hé, je veux cet emplacement pour l’événement principal. Je veux traîner Woodley pendant cinq tours. Je veux le f * cking parler s * à son oreille dans une arène vide devant le monde entier pour le voir, mais je veux que ce soit à la télévision gratuite parce que je veux que chaque personne dans le monde puisse être témoin ces coups de cul. Témoin, je prends ma retraite de Tyron Woodley et nous n’avons donc plus jamais à entendre les fausses nouvelles de sa bouche.

“Une fois qu’ils ont découvert qu’ils voulaient faire Tony Ferguson contre Justin Gaethje, ils n’en ont pas vraiment parlé. Ils ont parlé de peut-être repousser ce combat de quelques semaines et maintenant nous parlons peut-être de le faire sur l’île de combat de Dana White, mais soyons honnêtes, ce n’est pas un combat préliminaire. Ouais, Tyron Woodley aurait pu se battre sur les préliminaires contre «Leon Scott» [Leon Edwards] ou un type nommé «Dilbert» [Gilbert Burns] mais ce sont d’autres combats de clochards sans nom. Vous parlez d’un roi, vous parlez de l’événement principal, vous parlez du champion du peuple, le champion de l’Amérique. Vous parlez du combattant préféré de Donald Trump. Je ne joue le deuxième violon à personne, en particulier à certains petits gardiens légers. Je suis un événement principal et je mérite une place pour l’événement principal et cinq tours, et rien de moins pour lequel je ne vais pas me battre. “

En toute honnêteté envers Woodley, Covington ne croit pas qu’une offre de combat formelle ait jamais été élaborée par leur direction ou les entremetteurs de l’UFC. Mais cela n’a pas diminué son désir de finalement entrer dans la cage avec son rival, surtout si cela a lieu sur ESPN pour maximiser l’audience.

Selon Covington, il voulait initialement intervenir pour Edwards pour combattre Woodley le 21 mars si cet événement avait été déplacé aux États-Unis. Alors que de grandes organisations sportives du monde entier ferment leurs portes en raison de problèmes avec COVID-19, Covington considère qu’il est de sa responsabilité de fournir du divertissement. Plutôt que de se rencontrer à l’UFC 249, il a hâte d’affronter Woodley sur l’une des prochaines cartes qui, selon le président de l’UFC, Dana White, pourrait avoir lieu sur une île privée.

«Je pensais qu’ils venaient aux États-Unis [on March 21] et je pensais que ce serait une excellente occasion de sauver ce combat et de le faire sur ESPN pour le peuple », a déclaré Covington. «Alors que les gens sont coincés à la maison, je peux être le seul, le sauveur pour sauver les sports. Le sport est mort. Tout le monde meurt pour quelque chose et ils meurent pour ce combat parce que ce combat dure plusieurs années. Ce combat est plus que personnel.

«Il y a un sérieux bœuf entre moi et Tyron Woodley et il doit être réglé. Et la seule façon que ça va être réglé est que nous allons le faire sur l’île de combat de Dana White, je vais mettre fin à cette démangeaison, il va être mort, et ensuite ils peuvent simplement jeter son corps mort aux requins dans le île privée. “

Bien que Covington ait Woodley fermement dans sa ligne de mire, il est également ouvert à une revanche avec le champion poids welter Kamaru Usman. Dans l’événement principal de l’UFC 245 en décembre, Covington et Usman se sont battus pendant près de 25 minutes avant qu’Usman ne termine le combat via des frappes avec moins de 60 secondes à jouer.

C’est une blessure qui est encore fraîche dans l’esprit de Covington et il a réitéré qu’il sent que le combat a été arrêté prématurément. Cependant, son objectif en ce moment n’est pas seulement de régler le score avec Woodley, mais d’envoyer “The Chosen One” à la retraite.

“Je vous promets que je suis à deux mains et à genoux en train de mendier, en priant pour que cela se produise”, a déclaré Covington. «Le fait est que je descends Tyron Woodley depuis tant d’années maintenant. Je veux dire, nous nous sommes entraînés ensemble dans le gymnase, alors il sait à quel point je suis bon et il sait qu’il ne peut pas m’arrêter. C’est le même gars que j’ai eu peur d’une opération élective de l’épaule. Il était prêt à combattre les poids légers lorsque j’étais le concurrent n ° 1, mais il a ensuite subi une chirurgie élective de l’épaule et la division doit continuer. Je dois défendre mon titre et j’ai combattu un gars plus effrayant.

«C’est aussi le même Tyron Woodley qui avait peur de combattre Robbie Lawler et j’ai dû sortir et combattre Robbie Lawler avec la moitié de mon visage arraché avec un préavis de quatre semaines sans camp d’entraînement. C’est aussi le même Tyron Woodley qui est sorti dans les interviews en disant qu’il est fauché et qu’il est désespéré et nous savons tous qu’il ne peut pas rapper parce que c’est pathétique. Le s * il qu’il rappe ces jours-ci est des ordures absolument lavées et je veux sortir les poubelles. C’est ce que je vais faire avec Tyron Woodley, je vais sortir les poubelles. Si nous parlons de pourcentages et de la probabilité que cela se produise, c’est 100% de mon côté. La balle est sur le terrain de Tyron Woodley. “