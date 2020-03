Colby Covington propose de combattre Tyron Woodley à l’UFC sur ESPN + 29

L’UFC sur ESPN + 29 a besoin d’un deuxième participant au Main Event – et Colby Covington a levé la main.

Peu de temps après la parution de la nouvelle Leon Edwards est hors de son combat contre Tyron Woodley, l’ancien challenger du titre des poids mi-moyens Covington (15-2 MMA, 10-2 UFC) a offert ses services sur Twitter.

«Le mot dans la rue est @LeonScott est sorti. Le @ufc et l’Amérique ont besoin d’un héros », a écrit Covington. “Qui veut voir America’s Champ enfiler la cape #MAGA et battre le (explétif) de @TWooodley en direct sur @espn la semaine prochaine pour votre divertissement et mon plaisir personnel?”

L’UFC sur ESPN + 29 devait avoir lieu samedi à Londres. Cependant, l’événement a été contraint de quitter le Royaume-Uni en raison de décisions gouvernementales en matière de sécurité en cas d’épidémie de coronavirus.

Samedi, la promotion a annoncé que l’événement bougerait aux États-Unis. Mais aucun emplacement n’a été révélé et l’UFC n’a pas fourni de mises à jour supplémentaires sur l’état de la carte.

Woodley (19-4-1 MMA, 9-3-1 UFC contre Edwards n’était pas le seul combat affecté par les décisions de sécurité de l’épidémie. Presque tous les combats sur la carte ont été touchés soit par un retrait d’un combattant soit par une annulation .

Covington n’a pas participé depuis l’UFC 245 en décembre, lorsque le champion Kamaru Usman l’a terminé par des frappes lors du cinquième tour. La défaite a cassé une séquence de sept victoires consécutives remontant à juin 2016.

En outre, Woodley a déclaré à ESPN, partenaire de diffusion de l’UFC, qu’il souhaitait combattre Covington dans le sillage du retrait d’Edwards.

