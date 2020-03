Colby Covington propose de remplacer Edwards et de combattre Woodley à l’UFC sur ESPN + 29

Ça ne fait pas longtemps, Tyron Woodley contre Colby Covington Ce fut le combat le plus convoité avec 170 livres. Cependant, lorsque l’actuel monarque de la division, Kamaru Usman, est entré dans l’équation, la confrontation entre les deux coéquipiers American Top Team jamais matérialisé. Bien que cela puisse changer. Et tout cela grâce au coronavirus.

Avec la Leon Edwards a confirmé l’abandon de l’UFC sur ESPN + 29L’UFC est dans une course contre la montre pour trouver non seulement un nouveau lieu pour accueillir l’événement, mais aussi pour trouver un adversaire pour Woodley, dont l’implication est encore mise en doute.

Avec l’annulation du combat stellaire, Covington a proposé de combler le poste vacant d’Edwards.

Le mot dans la rue est @LeonScott est sorti. @Ufc et l’Amérique ont besoin d’un héros. Qui veut voir America’s Champ enfiler la cape #MAGA et vaincre @twooodley en direct sur @ESPN la semaine prochaine pour votre divertissement et mon plaisir personnel? 🇺🇸🦅🇺🇸

– Colby Covington (@ColbyCovMMA) 15 mars 2020

Covington vient d’avoir joué dans l’un des meilleurs combats de 2019. L’ancien champion par intérim a terminé au cinquième tour via TKO par Usman dans le All-Star of UFC 245.

Contrairement à la croyance populaire, Covington a confirmé Le salon Ariel Helwani MMA qu’il n’a pas subi de fracture de la mâchoire pendant le combat.

En outre, il a indiqué qu’il n’accepterait qu’une revanche immédiate contre Usman ou un combat de haut niveau.