Colby Covington quitte Woodley et veut une revanche avec Kamaru Usman après un “ faux combat ” à l’UFC 245

Colby Covington est passé de son plan de lutte contre Tyron Woodley à court préavis en faveur d’une revanche avec Kamaru Usman.

Covington, qui a été battu par Usman à l’UFC 245, espérait remplacer Leon Edwards dans un court délai afin de se retrouver face à son rival de longue date Woodley ce week-end. Hélas, l’UFC ne pouvait pas tout à fait le faire, et maintenant, “Chaos” a décidé qu’il voulait essayer de venger sa perte de “The Nigerian Nightmare” avec effet immédiat.

Les deux hommes sont partis en guerre à Las Vegas dans ce que beaucoup considéraient comme l’un des meilleurs combats de 2019.

“Je suis le plus intéressé par mon match revanche avec” Marty Fakenewsman “”, a déclaré Covington à MMA Junkie. «Nous avons des affaires inachevées. Je veux dire, c’était un faux combat, il y a eu de fausses fautes et il y avait un faux arbitre qui a fait un faux arrêt, donc vous pouvez revenir en arrière et regarder les enregistrements de mon dernier combat. J’ai battu «Marty Fakenewsman» pendant 24 minutes jusqu’à ce que Marc Goddard lui sauve la vie. »

“Tout dépendra de ce qui se passera avec” Marty Fakenewsman “”, a ajouté Covington. «Honnêtement, je ne pense pas que« Journeyman »Jorge Masvidal, alias« Street Judas », va combattre« Marty », donc si« Journeyman »Jorge ne combat pas« Marty », alors qui d’autre lui reste? Ça doit être moi et ma revanche. C’est (explicatif). Je l’ai battu ce combat et ils m’ont volé. C’était clairement de la corruption. Il était clair que Marc Goddard était payé, et nous avons besoin de règles du jeu équitables et voyons ce qui se passe. »

«Je ne vais plus poursuivre Tyron Woodley. J’étais prêt à me battre pour battre son cul devant le monde. Je ne supplie pas et je ne le pourchasse plus. Je sais déjà qu’il va me fuir. »

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/03/2020.