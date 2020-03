Colby Covington répond à la demande d’excuses de Joanna Jedrzejczyk avant l’UFC 248

L’ancienne championne par intérim des poids mi-moyens de l’UFC, Colby Covington, a répondu à la demande d’excuses de Joanna Jedrzejczyk quelques heures avant son combat à l’UFC 248.

L’ancienne reine des poids paille, Jedrzejczyk, devrait affronter la championne en titre de la division des 115 livres, Weili Zhang, lors du co-événement principal du soir.

Avant son affrontement avec la vedette chinoise, Joanna a parlé aux journalistes de sa relation actuelle avec son coéquipier controversé Colby Covington.

“Il doit se prosterner devant la reine et dire pardon …”, a déclaré Joanna Jedrzejczyk lors du MMA Show d’Ariel Helwani. «Colby devrait être plus respectueux envers ses coéquipières et les femmes en général. Il devrait apprendre à dire “Salut, je suis désolé”, “Je m’excuse.” Il y arrive. “

Jedrzejczyk a également révélé qu’elle était heureuse de voir Covington “humble” à l’UFC 245 contre Kamaru Usman, et a ajouté qu’elle ne parlerait pas à “Chaos” jusqu’à ce qu’elle lui présente des excuses.

Plus tôt dans la journée, Colby Covington a répondu à la demande de Joanna sur Instagram, mais pas avec des excuses. Au lieu de cela, ‘Chaos’ a tiré quelques coups sur la star polonaise, qui s’attend à perdre ce soir.

«Salut les nerds et les vierges. Le champion américain est de retour avec le choix de la semaine américain, présenté par MyBookie.Ag. Il a été porté à mon attention que quelqu’un cherche des excuses parce que je suis un con. Je veux donc juste profiter de ce moment pour m’excuser », a déclaré Colby Covington. “J’ai entendu tout ce que vous avez dit Joanna et je suis désolé. Je suis désolé que vous deviez réorganiser votre visage ce week-end et nous allons tous gagner beaucoup d’argent sur MyBookie.ag. Mais c’est ok, car vous avez cette carrière de mannequin Instagram sur laquelle vous replier. Et mieux encore, si cela ne fonctionne pas, coéquipier, ami, vous pouvez toujours être dans l’une de mes vidéos. Alors bonne chance ce week-end. Ne vous humiliez pas. “

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 7 mars 2020