Colby Covington s’attend à une revanche de Kamaru Usman et à une trilogie

Colby Covington a des affaires inachevées avec Kamaru Usman après avoir perdu un brûleur de grange au champion poids welter.

En décembre dernier à l’UFC 245, Covington a perdu par TKO au cinquième tour contre Usman, le combat étant arrêté par l’arbitre Marc Goddard dans la dernière minute du combat. Covington (15-2 MMA, 10-2 UFC) est resté ferme à son avis que Goddard a arrêté le combat trop tôt.

Covington a été abandonné plusieurs fois tard dans le combat, mais dès que Goddard l’a fait signe, un Covington conscient s’est redressé avec incrédulité.

Maintenant, il semble que l’UFC ira avec Jorge Masvidal en tant que prochain challenger pour Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) pendant “International Fight Week”, mettant les aspirations de revanche de Covington en attente.

Covington n’est pas trop inquiet, cependant, car il a déclaré à MMA Junkie que l’UFC avait exprimé son intérêt à la reconduire dans une rivalité qu’il voyait s’étendre au cours des prochaines années.

«Il y a eu des discussions avec l’UFC; ils aiment l’idée d’un match revanche », a déclaré Covington. «Ils pensent que c’est justifié. Je veux dire, regardez le combat. Je monte de trois tours à un avant le cinquième tour. J’ai gagné les premier, deuxième et quatrième, il n’y a pas de question à ce sujet et l’UFC aime l’idée. Le combat a livré. Ce fut un grand combat, un combat passionnant, nous avons organisé un spectacle pour les gens, mais cela ne fait que commencer. Cela vient de commencer. C’était le Round 1; il y a les tours 2 et 3 à venir. Il y a une suite et une trilogie à venir dans ce combat, donc je pense qu’ils aiment l’idée. “

Covington était également mécontent de quelques pauses dans l’action. Goddard a arrêté le combat à plusieurs reprises, avertissant Covington d’un coup de œil et d’un coup bas. Dans les deux cas, Covington est catégorique: il ne s’est même pas connecté.

“Les gens savent qui est le vrai champion, et les gens veulent le Round 2”, a déclaré Covington. «C’est la guerre, et nous avons eu une bataille. Mais vous savez quoi, nous ne faisons que commencer. Nous commençons tout juste. C’était le Round 1, il reste encore les Round 2 et 3, et la prochaine fois ce sera un terrain de jeu équitable. Il ne sera pas en mesure de simuler des blessures pour obtenir un changement d’élan lorsque je suis sur le point de l’arrêter dans un combat, donc ce sera un résultat complètement différent la prochaine fois. “

Si l’UFC décide de réserver Usman vs Masvidal, Covington est prêt à attendre. En attendant, il restera prêt comme toujours, au cas où l’un d’entre eux ne se rendrait pas au combat.

“Je vais m’asseoir serré, jouer mes cartes serré, et je vais continuer à m’améliorer”, a déclaré Covington, qui s’est cassé la mâchoire contre Usman. «J’adore m’entraîner, m’améliorer et m’améliorer chaque jour, et je sais que j’ai encore beaucoup de choses à travailler. Je suis encore nouveau dans le jeu, et la bonne chose pour moi est que je suis encore jeune. J’ai 31 ans. Le temps est de mon côté, donc quoi qu’ils veuillent faire, je serai toujours là. Je ne vais nulle part, et il n’y a personne qui puisse me retirer de cette position en ce moment, donc je vais m’asseoir, je vais voir ce qui se passe, si quelqu’un se surévalue hors de ce combat pour le titre, et je mérite de me battre pour le titre.

«J’ai déjà remporté un titre mondial. Je suis champion du monde. Je suis le champion du peuple. Je suis champion d’Amérique. Je suis le combattant préféré de Donald Trump, donc pour me récupérer, ils doivent me faire du bien et mettre un terrain de jeu égal et me donner mon match revanche contre “ Marty Fakenewsman ”. Sinon, s’ils veulent aller dans une autre direction, et ils veulent que le compagnon de «Street Judas», Jorge Masvidal, combatte «Marty Fakenewsman», alors ça va. Je peux attendre le gagnant.

“Le temps est de mon côté. Je ne vais nulpart. Nous pouvons nous battre d’ici la fin de cette année. »

.