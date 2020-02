Colby Covington se proclame le «papa» de Jorge Masvidal

Colby Covington pense que Jorge Masvidal ne fera rien quand ils se croiseront à American Top Team.

Après la défaite de Covington par TKO contre Kamaru Usman à l’UFC 245 pour le titre des poids mi-moyens, il a passé du temps dans l’Oregon et n’a pas encore repris l’entraînement à ATT. «Chaos» n’étant pas de retour dans près de deux mois depuis le combat, Jorge Masvidal a déclaré que l’ancien champion par intérim avait quitté définitivement le gymnase.

Covington, bien sûr, le nie. Il dit qu’il verra bientôt Masvidal. Il croit qu’en voyant “Gamebred”, le champion BMF ne fera rien.

“Ce sont de fausses nouvelles. Tu le sais. Vous ne pouvez pas croire quoi que ce soit de ce type. C’est un traître. C’est pourquoi il a reçu le surnom de Street Judas, parce qu’il est le Judas », a déclaré Colby Covington sur la radio BJPENN.com. “Il est un homme de merde. Il invente des mensonges tout le temps. Je ne suis pas allé au gym parce que je suis allé en Oregon. Je me suis entraîné avec mon nouvel entraîneur de force et de conditionnement. Je suis mieux à faire. Je voyage.”

Non seulement Covington pense que Masvidal ne fera rien, mais il dit qu’il est le «papa» de Gamebred après l’avoir battu à l’entraînement.

«J’ai des choses que je fais, je serai bientôt de retour chez ATT et il sait quoi. Il peut dire tout ce qu’il veut dans une interview. Mais, quand nous nous retrouvons face à face, il ne va pas faire de s ** t parce qu’il est un peu b *** h et il sait qui possède qui. Il n’a jamais gagné une seconde d’un tour, d’aucun type d’entraînement, ou quoi que ce soit, jamais. Donc, le gars sait qui est son papa, et son papa est Colby Chaos Covington. “

Masvidal devrait affronter Kamaru Usman en juillet à l’International Fight Week pour le titre des poids mi-moyens selon Dana White. Pour Covington, il a appelé pour son match revanche et a dit qu’il attendrait jusqu’à ce qu’il obtienne à nouveau son tir sur Usman.

Que pensez-vous de Colby Covington disant qu’il est le papa de Jorge Masvidal? Comment pensez-vous que Masvidal va répondre?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/6/2020.